Selección Colombia: antes del Mundial se jugará partido amistoso frente a Egipto

Loterias

Loterías del 7 de marzo en Colombia:

Baloto 08 – 23 – 24 – 32 – 36 – 13

Revancha 20 – 23 – 26 – 34 – 37 – 12

Meta 0206 – Serie 060

Valle 3047 – Serie 091

Manizales 6640 – Serie 112

DORADO

Mañana 7934 – Tarde 1223

CULONA:

6215

SUPER ASTRO SOL

7553 – Signo Capricornio

SUPER ASTRO LUNA:

9069 – Signo Aries

PIJAO:

1027

PAISITA:

Día 3242 – Noche 4322

CHONTICO:

Día 0849 – Noche 0372

CAFETERITO:

Tarde 1878 – Noche 6315

SINUANO:

Día 5011 – Noche 6659

CASH THREE:

Día 825 – Noche 676

PLAY FOUR:

Día 2710 – Noche 5078

SAMAN:

7484

CARIBEÑA:

Día 2950 – Noche 5146

WIN FOUR:

4443

EVENING:

1839

MOTILÓN:

Tarde 2962 – Noche 2228

LA FANTÁSTICA:

Día 7196 – Noche 4814

ANTIOQUEÑITA

Día 3337 – Tarde 3823

EL COLONO:

4860