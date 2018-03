Transformación digital y generación de nuevos consumidores para las Pymes

Cada día vemos que, en Colombia, son más las empresas interesadas en aprovechar las oportunidades que brinda la adopción tecnológica, para seguir logrando estos resultados es importante que las Pymes conozcan el gran panorama de lo que va a suceder dentro de los próximos años en el mundo digital y cómo se van a transformar si son capaces de aceptar los retos que hoy en día exige una sociedad en donde la innovación tecnológica es la clave para la evolución de los negocios.

El mundo se transforma todos los días, las empresas ya no venden de la misma forma que lo hacían años atrás, el consumidor ya no es el mismo, por esto el reto que tienen todas las compañías en este estado de la evolución del ser humano es trabajar de la mano de estos 3 grandes pilares: innovación, tecnología (software) y entender cuál es el comprador y cuáles son los comportamientos del ser humano para los próximos años.

1. Innovación: hay que entender que hay 3 escenarios

· Las compañías pretenden fidelizar a sus clientes

· También se preocupan por mejorar procesos, pero no se dan cuenta que esto no genera tanto valor y no aumenta la expectativa que un cliente pueda tener

· A mediano y largo plazo lo que realmente puede garantizar crecer y mantener las organizaciones será conseguir la introducción de nuevos productos y servicios.

2. Software: Las empresas deben pensar en qué están haciendo o qué van a hacer para tomar la ventana de todo esto que les brinda “Internet de las Cosas” (IoT), para transformar sus negocios y ser más rentables y productivos. Podemos ver que hoy en día los negocios son negocios de Software, los negocios son algoritmos, los negocios son de tecnología, y el reto radica en que las empresas aprendan cómo deben aplicar esa tecnología y ese software a sus modelos de negocios para garantizar la supervivencia y ser más competitivos.

3. Comprador: las empresas deben tener certeza de que el consumidor ha cambiado y se están formando nuevas generaciones de consumidores a los que hay que llegar de una forma diferente.

Si hoy en día las compañías no se toman un momento para pensar cómo aplicar tecnología para cambiar sus modelos de negocios en 5 o 10 años seguramente este modelo de negocios ya no va a estar vigente y no funcionará, por esto desde Consensus se recomienda buscar asesoramiento y acompañamiento en este proceso e implementación.

En 2 años se espera que el 73% de la inversión que se va a hacer en tecnología en el mundo esté concentrada alrededor o del internet de las cosas o de la inteligencia artificial, estas dos van íntimamente unidas, porque si una empresa tiene objetos conectados que le están brindando datos va a necesitar analizar estos grandes volúmenes de información pero adicionalmente va a necesitar de la inteligencia artificial que le ayudará a identificar patrones, conductas y a establecer qué es lo que las empresas pueden hacer con toda esa información que están recolectando, para esto es recomendable usar herramientas tecnológicas como SAP Business One que tienen la capacidad de recibir grandes volúmenes de información y cuenta con tecnología ligada a inteligencia artificial.

Para que las empresas logren adaptarse a esta transformación digital es clave que empiecen a entender que se está formando una nueva generación de consumidores, se trata de aquellos adolecentes que para el 2025 empezarán su vida laboral y hoy en día son denominados “Nativos Digitales”, ellos serán quienes dominen la actividad económica, son todos aquellos jóvenes que nacieron con un Smartphone y para quienes es normal que todo sea digital; esto tiene una implicación muy grande dentro de las organizaciones y es fundamental que toda compañía se pregunte ¿quién es mi cliente? ¿Quién es el cliente de mi cliente? Y cuál es la persona que está detrás de cada una de esas organizaciones ya que ese nuevo perfil de consumidores es el que va a determinar la forma en la que voy a hacer negocios con las compañías.

“Muchos académicos coindicen en que para el 2035 el 53% de todos los trabajos serán reemplazados por tecnología, pero no hay que asustarnos con esto, simplemente se van a crear nuevos roles, nunca un robot va a tener la posibilidad de desarrollar algo que se denomina las habilidades blandas, es decir el proceso de tener el liderazgo, adaptabilidad y solución a los problemas, los humanos siempre existiremos porque somos los que realmente tenemos que definir cómo funcionan las cosas” aseguró Benjamín Archila, Gerente de Consensus SAS, durante el Consensus DAY.

Este es otro reto grande para las Pymes, con estas nuevas generaciones de trabajadores se requiere un perfil profesional diferente y es aquí donde juegan un papel importante muchas compañías que trabajan en función de reclutamiento; desde Consensus invitamos a las Pymes de Colombia a que se tomen el tiempo para buscar asesoría de especialistas y conocer aquellos casos de éxito que les puede servir de orientación por el camino de la transformación digital y así considerar la idea de tener una tienda o una presencia en el mundo virtual a través del eCommerce.

El reto desde Consensus es brindar a las Pymes herramientas con las que logren convencerse de que algunos avances tecnológicos no son ciencia ficción, por ejemplo aquellos que funcionan bajo la categoría del “Internet de las Cosas” (IoT), un término que ya está empezando a transformar el mundo empresarial y a generar empresas inteligentes independientemente de su tamaño, por esta razón es fundamental que aquellas Pymes que quieran dar un salto en el camino empiecen a integrar sistemas de productos inteligentes y conectados, como “Mi Portal SAP”, la plataforma digital más grande disponible para clientes SAP Business One, que permite integrar estos sistemas para garantizar un mayor control de los diferentes reportes que se generan en su interfaz gracias a una serie de “Arduinos” que serán diseñados y fabricados por Consensus dependiendo de las necesidades de cada empresa; también encuentran herramientas como LegaliSAPP que permite mejorar la comunicación con clientes, proveedores y así evitar el manejo de cajas menores dentro de las compañías.