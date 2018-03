Expresidentes Gaviria y Uribe rechazan indebida “interferencia” de Santos en el proceso electoral

–El expresidente y director del Partido Liberal César Gaviria Trujillo rompió públicamente con el presidente Juan Manuel Santos, tras considerar “impropia e indelicada” la “interferencia” del primer mandatario en el actual proceso electoral con la reunión que sostuvo este jueves en la Casa de Nariño con representantes de los partidos de la Unidad Nacional. El pronunciamiento de Gaviria Trujillo coincidió con una declaración que emitió por el mismo motivo, el expresidente y senador Alvaro Uribe Vélez, quien de paso pidió a la Procuraduría investigar disciplinariamente al primer mandatario.

“Quiero dejar sentada mi protesta ante el presidente Juan Manuel Santos por invitar y escoger a una persona, de altas calidades como el Dr. Iván Agudelo, a reuniones donde supuestamente van a tomar decisiones de mecánica electoral después de las elecciones del domingo las cuales el Partido Liberal no reconoce ni reconocerá”, precisó Gaviria Trujillo en un comunicado.

A su turno, Uribe Vélez indicó que el presidente Santos “convocó y llevó a cabo una reunión en la Casa de Nariño con representantes de partidos de la Unidad Nacional, a los cuales corrompió con mermelada, con el propósito de definir estrategias para frenar el avance del Centro Democrático y del candidato Iván Duque. Esta actividad ilegal debe ser investigada por la Procuraduría y sancionada por el pueblo”.

A continuación transcribimos el pronunciamiento del Jefe único del Partido Liberal, César Gaviria Trujillo:

Según las facultades otorgadas por la convención nacional, el director del partido le dio el aval para ser candidato al Dr. Humberto de la Calle Lombana, triunfador en la consulta popular convocada por el Congreso Nacional.

Quienes desempeñen cargos de dirección de gobierno, administración o control, hayan sido o aspiren a ser electivos en cargos o corporaciones de elección popular, no podrán apoyar a candidato distinto al inscrito por el partido. En este sentido la Corte Constitucional señaló que tal deber importa a la disciplina interna de los partidos, conllevando a varias consecuencias por su inobservancia.

Las decisiones en materia de coaliciones las tomará el Director del partido de común acuerdo con el candidato Humberto de la Calle Lombana. Todos los concejales, ediles, miembros de los directorios territoriales y demás miembros, gobierno, gestión y control deben apoyar la candidatura presidencial de Humberto de la Calle Lombana y a la candidata a la vicepresidencia la Dra. Clara López Obregón, escogida en coalición con la Alianza Social independiente, so pena de incurrir en causales de mala conducta sancionables por nuestros organismos de control.

Este partido se gobernará por sus estatutos y las decisiones del Congreso Liberal. En tal sentido un excandidato a la presidencia ha resuelto, como mal perdedor, pretender socavar la unidad del Partido. Se equivoca si cree que me faltará la entereza para hacerme respetar. Puede el excandidato perdedor tener la seguridad de que ejerceré la Dirección como lo hice al frente de la oposición al gobierno del presidente Uribe . Fue un periodo de cohesión y unidad y nadie que yo recuerde se separó de esa disciplina. Y no ocurrirá ahora.

En este sentido quiero dejar sentada mi protesta ante el presidente Juan Manuel Santos por invitar y escoger a una persona, de altas calidades como el Dr. Iván Agudelo, a reuniones donde supuestamente van a tomar decisiones de mecánica electoral después de las elecciones del domingo las cuales el Partido Liberal no reconoce ni reconocerá .

No haremos parte de esa coalición con agrio sabor gubernamental que nos comprometa en el próximo periodo presidencial . Ya el gobierno saliente de Santos me había informado por intermedio del secretario general que actuarían de común acuerdo con el candidato y los senadores. Esa no es una opinión que comparta nuestro candidato y no será la de los senadores y representantes liberales. No estaremos presentes en ninguna reunión de la vieja coalición a la que pertenecimos por apoyar el proceso de paz. Consideramos impropia e indelicada esta interferencia del presidente en el actual proceso electoral.

César Gaviria Trujillo

Expresidente de la República

DECLARACION DE URIBE

Y estos son los términos de la declaración del expresidente y senador Alvaro Uribe Vélez:

Otra interferencia del Presidente de la República en las elecciones

Hoy, mientras estaba en el Guainía, en diálogo con una comunidad a la que nuestro Gobierno sirvió con afecto, el Presidente de la República—indiferente frente a estas regiones— interfería nuevamente en el proceso electoral. En efecto, convocó y llevó a cabo una reunión en la Casa de Nariño con representantes de partidos de la Unidad Nacional, a los cuales corrompió con mermelada, con el propósito de definir estrategias para frenar el avance del Centro Democrático y del candidato Iván Duque. Esta actividad ilegal debe ser investigada por la Procuraduría y sancionada por el pueblo.

Recordemos: hace 4 años con el hacker, 2,5 billones en mermelada y el soborno de Odebrecht, alteraron las elecciones.

Invitamos a los ciudadanos a Votar por Colombia, a elegir Presidente al doctor Iván Duque, garantía de transparencia y firmeza, a ayudarnos a los candidatos a Senado y Cámara del Centro Democrático.

Con los votos paremos las trampas del Gobierno.

Reafirmamos el compromiso de enderezar el rumbo de Colombia. Evitemos ser una segunda Venezuela.

Álvaro Uribe Vélez

Adicionalmente, el Partido Centro Democrático, expidió este comunicado:

“El Centro Democrático rechaza que el presidente de la República Juan Manuel Santos convoque, a pocas horas de un proceso electoral, a las fuerzas políticas con las que ha gobernado, con el único propósito de alterar los resultados electorales, afectando a las listas del Centro Democrático a Senado y Cámara y a la Gran Consulta por Colombia.

Los hechos, que han sido difundidos por diversos medios de comunicación, deben ser objeto de investigación por una posible interferencia indebida en política desde la Presidencia de la República.

Por esta razón, hacemos un llamado al procurador general de la Nación Fernando Carrillo Flórez, para que haga una investigación expedita, por la gravedad del hecho y por la alta jerarquía del involucrado.

El Centro Democrático, hoy más que nunca, trabaja unido para enfrentar la mermelada y la comprobada corrupción permanente del gobierno de Juan Manuel Santos”.