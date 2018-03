Humberto de la Calle niega cualquier apoyo de las Farc a su campaña

Este viernes, Humberto de la Calle, candidato presidencial del partido Liberal, negó que el partido de las Farc vaya a apoyar su campaña luego de que Rodrigo Londoño, Timochenko, declinara su aspiración a la Presidencia por problemas de salud.

“Eso es totalmente especulativo, no existe, es pura propaganda electoral. Cada loro en su estaca, yo soy miembro del partido Liberal, practico la idea del liberalismo igualitario, no me moveré de ese camino (…) Cesen todas las especulaciones alrededor de este punto”, afirmó De la Calle.

Imelda Daza, quien era la fórmula vicepresidencial de Timochenko, afirmó a RCN Radio que no se descartaban apoyos a los candidatos “amigos de la paz”, como Humberto de la Calle, sin embargo, expresó que Gustavo Petro puntea en las encuestas y eso se tendrá en cuenta a la hora de decidir su apoyo.

De acuerdo con Jesús Santrich, quien llegará a la Cámara de Representantes por la FARC, afirmó que no tener candidato a la Presidencia no significaba no participar en la carrera por la Casa de Nariño. Por lo tanto, no descarta apoyar a Petro o Piedad Córdoba.