Vídeo: Hombre golpea a ladrón que minutos antes lo había intentado robar en Bogotá

En redes sociales circula un vídeo en el que se observa como un joven ladrón es golpeado e insultado por un hombre que asegura que lo había intentado robar.

El hombre no oculta su rabia e intenta desahogarse golpeando al joven que minutos antes trató de robarlo.“¿Sabe cuánto me mato trabajando para que usted me salga a robar a mí?”, dice el sujeto mientras lo golpea.

Algunos ciudadanos tuvieron que intervenir para que el hombre dejara de golpear al joven delincuente.

Según con las autoridades, ocho de cada 10 jóvenes que son sorprendidos y capturados por su participación en delitos son dejados en libertad.

Las localidades que reportan más casos de delincuencia juvenil son Kennedy,Suba,San Cristóbal,Rafael Uribe Uribe, Bosa,Fontibón y Ciudad Bolívar.