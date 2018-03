En jornada electoral identificaron a 45 personas reportadas como desaparecidas y se decomisaron $725 millones para compra de votos

Loterias

Loterías del 11 de marzo en Colombia:

DORADO

Noche 9167

CULONA:

3588

SUPER ASTRO LUNA:

8901 – Signo Tauro

PIJAO:

8463

PAISITA:

Día 7121 – Noche 1657

CHONTICO:

Día 0566 – Noche 8571

CAFETERITO:

Noche 1114

SINUANO:

Día 8339 – Noche 1200

CASH THREE:

Día 139 – Noche 803

PLAY FOUR:

Día 6798 – Noche 6358

SAMAN:

1323

CARIBEÑA:

Día 3740 – Noche 3598

WIN FOUR:

0298

EVENING:

8090

MOTILÓN:

Noche 0815

LA FANTÁSTICA:

Noche 9254

ANTIOQUEÑITA

Día 8061 – Tarde 0486

RESULTADOS DEL SÁBADO 10 DE MARZO

Baloto 04 17 27 28 42 04

Revancha 04 07 17 18 20 09

Boyacá 6427 – Serie 372

Cauca 2633 – Serie 028