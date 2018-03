Iván Duque fija derrotero de la carrera presidencial tras la victoria en la consulta interpartidista

–Luego de ganar el primer pulso en la contienda electoral, Iván Duque comenzó campaña para buscar la presidencia de la República el próximo 27 de mayo. Lo hizo tras confirmar como fórmula vicepresidencial a Martha Lucía Ramírez, quien obtuvo la segunda votación en la consulta.

“Nuestra propuesta es para todos los colombianos, sin exclusiones. Ha llegado el momento de pasar las páginas de la impunidad, del clientelismo, de la asfixia tributaria, de la desconfianza en las instituciones”, proclamó Duque, quien, además, advirtió: “No queremos que en nuestro país lleguen las tentaciones del autoritarismo populista que arruinó a Venezuela y que se han convertido en el más burdo de los descalabros socialistas cuya realidad es pan para hoy, hambre para mañana”.

Tras agradecer al expresidente y senador Alvaro Uribe Vélez “su apoyo incondicional”, al expresidente Andrés Pastrana, por su compromiso con esta coalición y por sus esfuerzos para mantenerla viva y vigorosa, a Marta Lucía Ramírez y a Alejandro Ordoñez, los dos contendores en la consulta, el electo candidato de la coalición del No, reiteró su programa de gobierno para obtener el voto de los colombianos el 27 de mayo cuando se cumplirá la primera vuelta electoral.

Así planteó:

“Queremos vivir en el país de la legalidad, donde la ley se cumpla, donde ningún ciudadano viva atrapado por el miedo, y donde se diga sin dudas al criminal: el que la hace la paga. Queremos vivir en el país donde el delincuente no tenga atajos, donde su poder delictivo no le de prebendas ni canonjías. La verdadera paz se construye con el triunfo del Estado de Derecho y no relativizando la justicia. Nuestro país no está divido entre amigos y enemigos de la paz, todos la queremos y la debemos construir con legalidad como punto de partida.

“Queremos vivir en el país del emprendimiento donde fraternamente convivan trabajadores y empleados y no donde se siembre el odio de clases para dividirnos. Tenemos que construir el país donde la informalidad se derrote con empresas que surjan sin estar asfixiadas por impuestos, trámites y ventanillas eternas. Colombia debe ser el país donde el tendero, el panadero, el peluquero, el agricultor, el comerciante y el industrial puedan progresar y donde su dinamismo, se traduzca en progreso. La empresa no debe seguir siendo vista como una vaca lechera que el Estado la ordeña para agrandar su presupuesto, por el contrario tiene que ser el socio para el desarrollo de Colombia.

“Queremos vivir en la Colombia del campo donde convivan el campesino con la agroindustria, donde tengamos bienes públicos, créditos, salud, vivienda, educación digna. Esa Colombia será pujante y llena de oportunidades y el medio ambiente, el ecosistema, la biodiversidad, el agua y todos los recursos naturales, tendrán que ser protegidos, pero no persiguiendo sectores productivos sino armonizando el desarrollo con el medio ambiente con el lema nuestro: producir conservando, conservar produciendo”.

Igualmente Iván Duque planteó que “la Colombia que queremos se basa en la equidad. Busca que la nutrición, la educación preescolar, la jornada única, la doble titulación, la formación para el empleo sean una realidad; y sueño con ese país donde los jóvenes de estratos 1 y 2 puedan llegar a tener la educación universitaria gratuita para construir el sueño de ser profesionales”.

“Hoy más que nunca tenemos que avanzar para que la salud tenga dignidad, donde salgan de funcionamiento los operadores de mala calidad, donde la prevención, la transparencia, la despolitización y la desarticulación de todos los carteles sea una verdad para todos los colombianos”, puntualizó.

Finalmente formuló la siguiente exhortación:

“Hoy los invito a que partir de este momento recorramos cada rincón de Colombia, a que hablemos con nuestros amigos, a que invitemos a los independientes, a las bases de otros partidos, a los ciudadanos que no tienen esperanza en la política, para que encuentren en nosotros la oportunidad que tanto han anhelado. Hoy más que nunca creo que el pueblo colombiano se ha expresado en contra del odio de clases para decir que quiere la fraternidad. Hoy se le abre una oportunidad a una nueva generación que quiere trabajar con todos y para todos y lo que van a tener en mí a partir de este momento, es una persona comprometida, con estrecharle la mano a los colombianos, ganar sus corazones, motivarlos a pensar en grande. Que no nos quedemos en los debates anacrónicos de izquierda y derecha, sino que miremos hacia el futuro con principios sólidos, donde la seguridad sea un valor democrático, donde la equidad sea nuestro objetivo. A todos ustedes les quiero decir que el futuro de Colombia es para todos y que hoy empezamos la tarea para lograrlo”.