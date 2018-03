Trágica racha aérea: Dos aviones y un helicóptero se estrellan con alto saldo de víctimas

–Un avión de la aerolínea bangladeshí US-Bangla con 67 persdonas a bordo se estrelló este lunes en el aeropuerto de Katmandú tras derrapar en la pista cuando realizaba la maniobra de aterrizaje. La víspera se accidentó otro avión en el norte de Irán con 11 ocupantes y en Nueva York cayó un helicóptero con 5 personas a bordo.

El avión de Bangladeshí con identificación S2-AGU que despegó de Dacca estaba aterrizando en el TIA (aeropuerto de Katmandú)”, indicó a Efe un portavoz del aeródromo, Prem Nath Thakur, al señalar que aún desconocen la situación de los pasajeros.

Un avión de la aerolínea US-Bangla y despegó desde Daca (Bangladés). El avión de pasajeros se “volvió inestable” durante el aterrizaje, según un funcionario del aeropuerto. Sobre el aeropuerto se observa una enorme nube de humo.

Medios locales informan de que al bordo del vuelo UBG-211 (BS211), de Daca a Katmandú, viajaban 67 pasajeros y cuatro miembros de la tripulación. Hasta el momento, 17 heridos han sido hospitalizados.

El aeropuerto Tribhuvan actualmente está cerrado. Los vuelos se desvían a otros aeropuertos.

BREAKING First picture from crash site, the turboprop aircraft appears to be a Bombardier Dash-8 Q400. Updates: https://t.co/rPgfBUWBAu pic.twitter.com/0FeVLSgisY

— AIRLIVE (@airlivenet) 12 de marzo de 2018