Aprendices SENA realizarán intercambio en Corea del Sur

?Dos aprendices SENA fueron ganadores una beca en la reconocida institución coreana, The Seoul Institute of Technology and Education, Nambu Campus, para cursar un programa vocacional de 10 meses con el fin de recibir transferencia de conocimiento académico y así mejorar el nivel de formación técnica, tecnológica y vocacional, en sus respectivas áreas de formación.

Este año se abrió la convocatoria de dos becas para el SENA sobre el curso vocacional de Web Programming (Programación Web) y después de un arduo proceso se seleccionaron dos aprendices: Sebastián Moreno Vargas, aprendiz del Centro de Electricidad, Electrónica y Comunicaciones y Yeisson Arley Bejarano, aprendiz del Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información.

“Las becas que se ganaron nuestros aprendices, son una oportunidad que les ha dado el SENA, a través de la alcaldía de Seúl, para que adelanten estudios en la misma área de formación que realizan aquí en Colombia, profundizando los conocimientos y generando para ellos nuevas oportunidades”, sostuvo Gerardo Medina, subdirector del Centro de Formación de Talento Humano en Salud del SENA.

Las ciudades de Seúl y de Bogotá acordaron en 2011 un memorando de entendimiento entre las dos ciudades para fomentar la formación profesional de los jóvenes bogotanos. Por lo cual, se ofrecieron becas a aprendices del SENA para participar en el curso en el Instituto de Educación y Tecnología de Seúl (ITE), además la formación impartida en dicho país se realiza en coreano e inglés.

En el 2017 se otorgaron tres becas para el SENA donde tres aprendices fueron beneficiados para realizar el programa vocacional académico en las áreas de Web programming, Cooking y Hair Design: Edison Fernández, Santiago Guzmán y Alexa Martínez fueron los beneficiarios de las becas respectivamente.

“Fue una experiencia excelente, me ayudó a cambiar mi forma de ser y de pensar. Aprendí a ser mejor persona, uno debe luchar por lo que se propone, si uno se cae, hay que aprender a levantarse”. Edison Fernández Diaz, becario del programa Web programming, Cooking y Hair Design en 2017.

Este programa de formación es ofrecido igualmente por la alcaldía de Seúl a jóvenes de otros países, principalmente países en vía de desarrollo de América Latina, África y Asia como México, Brasil, Mongolia, China, Bután, Papua Nueva Guinea, Indonesia, Kazajistán, Etiopía, Sudán, Kenia, Israel y Egipto.

Para Yeisson Arley Bejarano, beneficiario de la beca en 2018, “Con este viaje quisiera aprender mucho sobre su cultura, el idioma, sobre lo que voy a ver en programación, intercambiar mis conocimientos con las personas de diferentes partes del mundo”.

Al finalizar su formación de 10 meses, de marzo a diciembre, presentarán el examen nacional de competencias que dirige el Servicio Coreano del Talento Humano (Human Resources Development Service of Korea – HRD), por medio del cual el gobierno coreano convalida sus conocimientos como técnicos en cada una de las áreas.