‘El crimen del siglo’: el momento que dividió la historia de Colombia, llega al Teatro Colón

Al cumplirse 70 años del Bogotazo, del 17 al 29 de abril MinCultura presentará en el Teatro Colón la puesta escénica ‘El crimen del siglo’, que relata el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán desde la perspectiva de Juan Roa Sierra, su presunto asesino.

Las distintas dinámicas y los hechos detonantes de la violencia en los últimos setenta años en Colombia serán narrados en ‘El crimen del siglo’, la producción teatral del Ministerio de Cultura y el Teatro Colón que contará con un elenco encabezado por los actores Julián Román, Carmenza Gómez, Humberto Dorado, Diego León Hoyos, Ramsés Ramos, Elkin Díaz, Diego Trujillo, Joe Broderick, Antón Tarasov, Isabel Gaona y Jorge Herrera.

La historia del dramaturgo Miguel Torres, quien además será el director del montaje, a partir de la ficción, aborda situaciones inesperadas de la vida de Roa que desembocan en el Bogotazo.

Los espectadores quedarán sorprendidos con la cantidad de detalles que cuenta ‘El crimen del siglo’ sobre este acontecimiento y podrá reflexionar acerca de lo que ocurre después del magnicidio. El mismo Jorge Eliécer Gaitán lo vaticinó en uno de sus discursos al decir que su muerte generaría el volcamiento del país y que las aguas demorarían cincuenta años en regresar a su nivel normal.

De acuerdo con Manuel José Álvarez, director del Teatro Colón, “la adaptación teatral de esta novela aporta a la construcción de la memoria histórica del país y contribuye a la imaginación narrativa del público, que podrá entender las distintas facetas de las víctimas y victimarios del conflicto armado colombiano”.

‘El crimen del siglo’ es un proyecto del Ministerio de Cultura, producido por Gente con Talento. Cuenta con un reparto de actores y artistas nacionales del más alto nivel, entre los que se destacan: Julián Román, Carmenza Gómez, Ramsés Ramos, Diego León Hoyos, Diego Trujillo, Isabel Gaona, Humberto Dorado, Elkin Díaz, Jorge Herrera, Edgardo Román, Lucho Velásco, Úlises González, Joe Broderick, Antón Tarasov, Candelaria Torres, Jenny Caballero y Clara Bernal.

La directora de arte es Rosario Lozano y Josefina Severino será la directora musical, mientras que el diseño de escenografía está en manos de Liliana Cortés. El destacado técnico español Paco Ariza será el encargado de la iluminación.

La boletería de ‘El crimen del siglo’ tiene un costo de $30.000 a $70.000 y se puede conseguir a través de www.tuboleta.com, en puntos TuBoleta a nivel nacional y en la taquilla del Teatro Colón.

Más información:

Pedro Nel Borja Buitrago

Prensa

Teléfono: (571) 3816380 Ext. 5123

Celular: (57) 310 565 52 77

Email: pborja@mincultura.gov.co

Camilo García Poveda

Jefe de comunicaciones y prensa

Teléfono: (571) 3816380 Ext. 5111

Celular: (57) 315 362 31 16

Email: cgarcia@mincultura.gov.co

Luisa Cossio C.

Grupo de Divulgación y Prensa

Ministerio de Cultura (Ministry of Culture)

lcossio@mincultura.gov.co

Tel: (57) 1 – 3424100 ext. 1257

Calle 8 No. 8-43

Bogotá, Colombia