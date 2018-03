por Mauricio Botero Caicedo

La corrupción en Colombia está llegando a límites insospechados: varios votantes en la población costeña de Magangué denunciaron que políticos corruptos compraron sus votos y les pagaron con billetes falsos.



“Lo que comenzó como un rumor en la población de Magangué, Bolívar, a orillas del río Magdalena, fue confirmado este domingo por el diario La Opinión y el portal La Lengua Caribe. Estos medios denunciaron que varios lugareños habían sido engañados por políticos que al parecer les compraron el voto con billetes falsos. A través de un video, el diario La Opinión recopiló varias opiniones de los habitantes sobre el suceso. “Yo lo denunciaría porque le están comprando a uno y le van a dar con un billete falso pues me tocaría denunciarlo”, dijo un ciudadano al medio local La Opinión.

Al igual que una mujer que manifestó, “yo también lo denunciaría para que no esté comprando a otro con billete falso”. El hecho se hizo viral en redes de la Costa Caribe. Hasta el momento no han salido a relucir los políticos que están detrás de esta deplorable práctica que atenta contra el ejercicio democrático del país. Las autoridades competentes no se han pronunciado sobre el caso.”

Lo que ocurre en la Costa no tiene precedentes en la historia nacional. La compra de votos es una práctica recurrente y aceptada en toda la región. Pero que para estas elecciones se esté pagando con billetes falsos es aberrante. Las autoridades deben ponerse encima del caso y perseguir sin clemencia a aquellos hampones que a su vez asaltan a otros hampones. Si no se le pone coto a la práctica de pagar con billetes falsos al voto comprado, ¿quién sabe a dónde vamos a parar? ¿qué va a pasar con nuestra democracia?