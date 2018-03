MinComercio realiza el VII Encuentro de ‘Colegios Amigos del Turismo’

Durante los días 15 y 16 de marzo el Ministerio de Comercio realizará en Ipiales, Nariño, el VII Encuentro de ‘Colegios Amigos del Turismo’, CAT, programa que lidera el Gobierno Nacional.

El evento tendrá lugar en la Institución Educativa Las Lajas bajo el eslogan “Por un Turismo para Siempre” y convocará a las 236 instituciones educativas del país que se encuentran vinculados al programa.

En los días previstos se desarrollarán tres conferencias sobre temas relacionados con la ‘Formación para el emprendimiento’, a cargo de la experta, Mariel Escobales, de la American University de Puerto Rico; ‘Jóvenes y turismo sostenible: oportunidades para el emprendimiento, con la consultora internacional, Beatriz Martin; y ‘¿Por qué crear en Colombia?”, a cargo de Pedro Medina de la Fundación Yo Creo en Colombia.

En el encuentro también se analizará el tema de emprendimiento turísticos, con un conversatorio en el que participarán Freyman Pérez, de La Vitrina Travel-Cúcuta, Luisa Fernanda Muñoz, de Get up and go-Popayán y Mauricio Sepúlveda, del Colegio Mayor de Antioquia. Como moderadora estará Mary Amalia Vásquez de la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo del Ministerio.

En el panel ‘Aliados para el fortalecimiento de programa Colegios Amigos del Turismo’ se hará la presentación de los programas ‘Buscando Carrera’ del Ministerio de Educación Nacional, y ‘Guardianes del Turismo y Patrimonio Cultural’ de la Policía Nacional de Colombia, entre otros.

También se presentarán los proyectos de la vinculación de 50 nuevas instituciones educativas al programa, la implementación de planes de mejoramiento en 113 Colegios Amigos del Turismo del total vinculado y de asistencia para la Implementación de la Metodología CAT en 72 instituciones educativas.

En el segundo día del evento se hará el lanzamiento de la ‘Guía pedagógica para guías turísticos en Las Lajas’ y la cartilla de ‘Gastronomía para Colegios Amigos del Turismo’. Por su lado, los rectores de las instituciones educativas presentarán sus proyectos de turismo y uso creativo del tiempo libre.

El cierre de la Jornada académica estará a cargo de la viceministra de Turismo, Sandra Howard Taylor.

Sobre el programa

El programa ‘Colegios Amigos del Turismo’ tiene como objetivo generar cultura turística y aportar a la competitividad de los destinos y del país, con una visión integral de desarrollo social y económico.

Es un instrumento que dinamiza la cadena de valor del turismo y en consecuencia actúa relacionado con los diferentes actores desde lo productivo, educativo, el Estado y la comunidad.

El programa ‘Colegios Amigos del Turismo’ fue puesto en marcha en 2005 por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y hoy cuenta con 236 instituciones de los 32 departamentos, que suman 233.000 estudiantes y 950 docentes que se capacitan en turismo en Colombia.

Actualmente, 125 estudiantes de los CAT se encuentran estudiando turismo gracias al apoyo del Ministerio mediante becas y quedan 36 cupos para iniciar estudios en el segundo semestre de 2018, cuya inversión asciende a los $3.019 millones.

En los últimos cinco años, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha entregado dotación libros y material relacionado al turismo a 151 bibliotecas del país y ha promovido un programa de inmersión de tres semanas para a 100 profesores de inglés de los colegios, con el ánimo de mejorar la enseñanza del segundo idioma en los CAT, un requisito fundamental para mejorar la competitividad turística del país.