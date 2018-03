Murió a los 76 años el brillante científico británico Stephen Hawking

–El físico teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico británico Stephen Hawking murió a la edad de 76 años en su casa en Cambridge esta madrugada, confirmó un portavoz de la familia del famoso intelectual.

Los hijos del profesor Hawking, Lucy, Robert y Tim, en un comunicado, afirmaron que están “profundamente tristes” por la partida de su “amado padre”.

“Fue un gran científico y un hombre extraordinario, cuyo trabajo y legado perdurarán por muchos años”, reza el comunicado.

“Su coraje y persistencia, junto con su brillantez y humor, inspiraron a personas en todo el mundo. […] Lo extrañaremos para siempre”, han concluido.

Stephen Hawking nació el 8 de enero de 1942 en Oxford (Reino Unido). Se graduó de la Universidad de Oxford en 1962. En 1963 le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y los doctores le dieron solo dos años más de vida, sin embargo logró obtener su doctorado en Física en la Universidad de Cambridge en 1966 y se convirtió en uno de los físicos teóricos más brillantes desde Albert Einstein.

Hawking -físico teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico británico- es conocido por sus teoremas sobre las singularidades espaciotemporales en el marco de la relatividad general y la teoría de la radiación de agujeros negros, que hoy en día se conoce como ‘radiación de Hawking’.

Padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA), que lo tenía completamente paralizado. Para comunicarse Hawking utilizaba un sintetizador de voz que construía palabras a través de la contracción voluntaria de una de sus mejillas, mientras que su silla de ruedas estaba controlada por un ordenador que manejaba a través de leves movimientos de cabeza y ojos.

El científico se casó dos veces: en 1965 con Jane Wilde Hawking, autora y educadora británica y en 1995 con Elaine Mason, su enfermera. En el 2007 se divorció.

Títulos y ocupación:

Titular de la Cátedra Lucasiana de Matemáticas (Lucasian Chair of Mathematics) de la Universidad de Cambridge desde 1979 hasta su jubilación en 2009

Comendador de la Orden del Imperio británico desde 1982

Miembro de la Real Sociedad de Londres

Miembro de la Academia Pontificia de las Ciencias

Miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos

Avances científicos:

Aplicó un nuevo y complejo modelo matemático creado a partir de la teoría de la relatividad general de Albert Einstein

Aportó varios teoremas de singularidad, que proporcionan una serie de condiciones suficientes para la existencia de una singularidad espaciotemporal en el espacio-tiempo

Descubrió que todos agujeros negros se describen completamente con sus propiedades de masa, momento angular y carga eléctrica

Propuso cuatro leyes de la termodinámica de los agujeros negros

Descubrió que los agujeros negros no eran totalmente negros, sino que podían emitir radiación y eventualmente evaporarse y desaparecer

Desarrolló un modelo topológico en el que el universo no tiene bordes ni límites en el tiempo imaginario

Propuso una teoría basada en la ‘top-down cosmology’, según la cual el universo no ha tenido un único estado inicial

Adopta el realismo dependiente del modelo, la idea de que una teoría física o una imagen del mundo es un modelo y un conjunto de reglas que relacionan los elementos del modelo con las observaciones.

Stephen Hawking consideraba que la ciencia ofrece una explicación más conveniente sobre la creación del universo, que la de que fue creado por Dios. El científico se había confesado ateo. (Información de RT).