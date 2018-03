Promueven coalición Fajardo, Petro y De la Calle para las presidenciales

–El reelecto senador del Polo Democrático Iván Cepeda dio su respaldo a una eventual coalición de Sergio Fajardo, Gustavo Petro y Humberto de la Calle para las elecciones presidenciales del próximo 27 de mayo.

La unión de estas tres fuerzas políticas estaría obviamente destinada a derrotar a los aspirantes Iván Duque y Germán Vargas Lleras.

A su turno, el también electo senador del Partido Verde Antanas Mockus, limitó la alianza a Sergio Fajardo y Humberto de la Calle Lombana.

En su cuenta en Twitter, el exalcalde de Bogotá escribió: “Me arrodillo y le pido a Humberto de la Calle y a Sergio Fajardo que se acerquen”.

Sin embargo, los mismos protagonistas de la campaña presidencial, tácitamente han descartado un acuerdo para la primera vuelta de la elección presidencial. Ninguno quiere declinar a favor de los otros.

Por ello, se daría, entonces, para la segunda vuelta prevista para el domingo 17 de junio próximo, que, como se sabe, se realizará entre los dos candidatos que obtengan mayor votación el 27 de mayo.

Empero, el aspirante presidencial Humberto de la Calle Lombana trinó:

“El camino de las alianzas es un camino lleno de complejidades, comenzando con las jurídicas. En su momento no fue posible conversar con @sergio_fajardo. Vamos a esperar qué dice la realidad. Hoy la decisión es irnos con el @PartidoLiberal”.

La promoción de la triple alianza de Fajardo, Petro y De la Calle, es una iniciativa de un movimiento juvenil, publicitada en la web Change.org.

“¡A dialogar Petro, De la Calle y Fajardo!” pide el movimiento juvenil.

“Los jóvenes y gente de a pie de Colombia queremos que el próximo Presidente trabaje por un país sin corrupción, en paz y con justicia social, a través de un diálogo entre los candidatos Petro, Fajardo y De la Calle que logre una Coalición capaz de ganar las elecciones de 2018”, precisó en una web dedicada al tema.

“Depongan sus egos y trabajen juntos por otra Colombia”, subraya.

También afirma: “Queremos que no nos roben la esperanza, que no nos gobierne el miedo, que no nos obliguen a volver a los días más oscuros de la historia de Colombia donde la violencia y la corrupción reinaban”.

Y concluye:

“Nos duele nuestro país, soñamos con la posibilidad del cambio y tenemos la esperanza de que otro futuro es posible. Unidos podemos vencer”.

#Almenosuncafé Les pedimos que se unan para ganar la Presidencia de Colombia con la bandera de la lucha contra la corrupción y por la Paz con justicia social: ¡Firma la petición! https://t.co/tQSPfmzDeQ vía @ChangeorgLatino pic.twitter.com/2LhHwwHIQ9 — José Jans (@Josejans) March 12, 2018