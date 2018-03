Reino Unido expulsa a 23 diplomáticos rusos en retaliación por envenenamiento de exespía y su hija

–Tras concluir que Rusia es responsable del envenenamiento del exespía ruso Sergei Skripal y su hija Julia, en territorio británico, la Primer Ministra Teheresa May ordenó este miércoles la expulsión de 23 diplomáticos de Rusia.

–Los diplomáticos rusos tienen una semana para abandonar el país notificó May en un discurso en el Parlamento Británico, en el cual fustigó la actitud de Moscú de no cooperar con la investigación británica del incidente ocurrido el 4 de marzo, a menos que los investigadores británicos entregaran una muestra del agente neurotóxico ruso que dicen haber identificado para el envenenamiento.

Al respecto señaló que Rusia había mostrado “desprecio y desafío” tras un intento de matar al ex espía Sergei Skripal, hecho que consideró “el uso ilegal de la fuerza por parte de Rusia contra el Reino Unido”.

También confirmó que ningún ministro o miembro de la familia real asistirá a la Copa del Mundo de este verano en Rusia.

“Ha quedado claro que el señor Skripal y su hija fueron envenenados con un agente neurotóxico de grado militar del tipo desarrollado por Rusia”, expresó May.

“Basados en la positiva investigación del agente químico por parte de investigadores internacionales de prestigio mundial, nuestro conocimiento de que Rusia ha producido este agente previamente y que sigue siendo capaz de producirlo, el historial ruso de conducir asesinatos patrocinados por el estado y que Rusia considera a la disidencia como blancos legítimos de asesinato, nuestro gobierno ha concluido que Rusia es responsable de los actos contra Serge y Julia Skripal”, agregó.

Tal como lo resume The Sun, Theresa May anunció además las siguientes decisiones:

-Nuevas leyes para ayudar a Gran Bretaña a defenderse de todas las formas de actividad rusa hostil

-Los vuelos y mercancías de Rusia se enfrentarán a controles adicionales para detener las ganancias obtenidas ilegalmente al ingresar al Reino Unido

-Todas las conversaciones planificadas con funcionarios rusos, incluida una visita del ministro de relaciones exteriores, se cancelan

-Los activos pertenecientes al gobierno de Putin se congelarán para evitar que sean utilizados para cometer infracciones

-Sospechosos espías podrían ser detenidos en las fronteras de Gran Bretaña como terroristas bajo nuevos poderes

May dijo a la Cámara de los Comunes que “para aquellos que intentan hacernos daño, nuestro mensaje es claro: usted no es bienvenido aquí”.

Al criticar la negativa de Putin a responder a su demanda de una explicación, la primer ministro dijo: “Fue correcto ofrecerle a Rusia la oportunidad de dar una explicación. Pero su respuesta ha demostrado un completo desdén por la gravedad de estos eventos. No han proporcionado ninguna explicación creíble que pueda sugerir que perdieron el control de su agente nervioso”.

Igualmente indicó:

“No hay explicación sobre cómo este agente llegó a usarse en el Reino Unido; no hay explicación de por qué Rusia tiene un programa de armas químicas no declarado en contravención del derecho internacional.

“En cambio, han tratado el uso de un agente nervioso de grado militar en Europa con sarcasmo, desprecio y desafío.

“No hay otra conclusión más que la de que el estado ruso fue culpable del intento de asesinato de Skripal y su hija, y de amenazar las vidas de otros ciudadanos británicos en Salisbury, incluido el sargento detective Nick Bailey.

“Esto representa un uso ilegal de la fuerza por parte del Estado ruso contra el Reino Unido”.

Advirtió que cualquier espía ruso que trate de reingresar a Gran Bretaña ahora será detenido en la frontera de la misma manera que los sospechosos de terrorismo.

Anunció que se intensificarán las sanciones contra los violadores de los derechos humanos y prometió congelar los activos del régimen ruso si se usan para inmiscuirse en el Reino Unido.

“Continuaremos brindando todas las capacidades de las fuerzas del orden del Reino Unido contra los delincuentes serios y las élites corruptas. No hay lugar para estas personas, o su dinero, en nuestro país”, puntualizó.

De otro lado, el gobierno británico retiró la invitación que había hecho al ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, para una visita al Reino Unido.

“Sigo creyendo que no es de nuestro interés nacional romper todo diálogo entre el Reino Unido y la Federación Rusa. Pero a raíz de este espantoso acto contra nuestro país, esta relación no puede ser la misma. Por eso suspendemos todos los contactos bilaterales de alto nivel, en particular revocamos la invitación al ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov”, expresó.