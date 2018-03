Alcalde Peñalosa se refiere a Soacha como un ‘hueso’

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, causó polémica al referirse al vecino municipio de Soacha como un ‘hueso’, en el marco de la presentación de la propuesta Probogotá Región para la Asociatividad y la Gobernanza, que plantea integrar a Bogotá con los 11 municipios de Cundinamarca.

“A uno le dicen, bueno, porqué no fusionar Soacha con Bogotá, entonces yo les digo: mire señor a mí no me van a dar solo el hueso, y con todo el respeto, a mí también me dan la carne que es donde pagan impuestos altos, a mí me dan Sopó, Chía, fusionemos eso, los ricos y los pobres”, comentó el alcalde Peñalosa.

A lo anterior, agregó que Bogotá tendrá que expandirse de forma organizada y el mejor horizonte será hacia el municipio de Mosquera.

“Yo propongo que los municipios de Cundinamarca se fusionen entre ellos sin Bogotá y ya después dos grandes ciudades tendrán una relación que será mucho más fácil coordinar una institucionalidad entre las dos”, indicó Peñalosa.

Según con Peñalosa, la iniciativa será muy favorable porque los habitantes de los municipios con una mayor capacidad económica podrán ayudar a las comunidades más necesitadas de Cundinamarca.

Frente a estas declaraciones, el alcalde de Chía, Leonardo Donoso, rechazó la propuesta en el sentido de fusionar al menos 11 municipios de la sabana para hacer una “súper ciudad”.