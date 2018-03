Cabildeo y puerta giratoria, aspectos del sector privado que preocupan a la Secretaría de Transparencia

La Secretaría de Transparencia de la Presidencia presentó un informe sobre el estado de las estrategias anticorrupción de las empresas del sector privado. El documento responde al análisis obtenido de las 47 grandes compañías, nacionales y multinacionales, evaluadas en el programa ‘Empresas Activas Anticorrupción’. Cabe aclarar que entre las multinacionales también se incluyen las empresas de origen colombiano que tienen operaciones en el exterior.

Se trata, entonces, de “identificar los aspectos en donde el sector privado ha avanzado y, sobre todo, en dónde hacer más esfuerzos. Se trata de mantener abierta la puerta de un diálogo constructivo y colaborativo entre los sectores público y privado para luchar contra la corrupción”, declaró el Secretario de Transparencia, Gabriel Cifuentes.

Lineamientos de contribuciones políticas, uno de los principales avances

Entre los hallazgos con avances más llamativos están los lineamientos relacionados con las contribuciones políticas, pues el 70% de las grandes compañías nacionales y el 75% de las multinacionales evaluadas cuentan con ellos.

No obstante, se hace un llamado a mejorar aún más la calidad de los mismos, especialmente para el caso de las empresas nacionales, ya que “algunas son declaraciones ambiguas que no hacen referencia explícita a la posibilidad o no de contribuir a campañas políticas ni a criterios como los montos o los niveles de endoso correspondientes”.

Otro de los aspectos a destacar es la declaración formal de cero tolerancia contra la corrupción. El 60% de las empresas nacionales y el 80% de las multinacionales evaluadas tienen este tipo de mensajes explícitos, cuya importancia radica en que reflejan la importancia que la organización le da al tema en particular.

Cabildeo y puerta giratoria en la cuerda floja

Los hallazgos más críticos corresponden a las políticas de cabildeo y puerta giratoria, pues el informe indica que sólo el 17% de empresas nacionales y el 41% de las multinacionales evaluadas tienen lineamientos sobre la realización de actividades de lobby o cabildeo.

De hecho, se señala que “muchas empresas declaran no realizar acciones en esta vía, tal vez por la connotación negativa que existe en torno a las mismas. Sin embargo, no cuentan con una prohibición formal para hacerlas”.

Así mismo, el documento revela que el 87% de empresas nacionales y el 75% de multinacionales evaluadas no cuentan con un procedimiento claro de gestión para la contratación de exfuncionarios públicos, situación más conocida como ‘puerta giratoria’. Esto puede deberse, asegura el informe, a “una falta de conocimiento y conciencia sobre el tema”.

Sobre Empresas Activas Anticorrupción

Iniciativa liderada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia desde 2014, que evalúa la existencia de mecanismos de prevención y mitigación de riesgos de corrupción en las empresas a través de la evaluación de los programas de cumplimiento anticorrupción. El programa es gratuito y con participación voluntaria.

Las grandes empresas que han sido reconocidas a la fecha son: Grupo Argos, Codensa, Emgesa, Porvenir, Postobón, Isagen, ABB, Abbott Laboratories, Anglogold Ashanti, Avianca, BBVA, Bayer, Comfandi, Corona, Diageo, Ecodiesel, ExxonMobil, Grupo Energía Bogotá, Nutresa, Henkel, Hocol, Lafrancol, Mansarovar Energy Colombia y Une EPM.