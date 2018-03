Gobierno y Eln reanudan negociaciones de paz en Quito; buscarán pactar nuevo cese al fuego

–Este jueves, a partir de las 10 de la mañana, el gobierno colombiano reanuda las negociaciones de paz con el Eln en la ciudad de Quito, la capital ecuatoriana.

Se trata del quinto ciclo de conversaciones y en principio buscarán concretar un nuevo cese al fuego y de hostilidades, como el que rigió hasta el 9 de enero.

La reanudación de los diálogos fue anunciada por el equipo gubernamental a través de su cuenta en Twitter.

Los cabecillas del Eln en la misma red social confirmaron que convinieron con la Delegación del Gobierno iniciar el Quinto Ciclo de conversaciones este jueves 15 de marzo, a las 10 a.m.

El pasado 29 de enero, el presidente Juan Manuel Santos decidió “suspender la instalación del quinto ciclo de conversaciones con el Eln hasta no ver coherencia entre sus palabras y sus acciones”.

Lo hizo tras la oleada terrorista desatada por el grupo guerrillero contra la fuerza pública, la infraestructura petrolera y la población civil.

“El gobierno ha sido generoso y ha mostrado voluntad permanente de paz, una voluntad que no puede ser vulnerada”, advirtió el mandatario.

Además, Santos dijo: “Mi paciencia y la paciencia del pueblo colombiano tienen su límite, por eso he tomado la decisión de suspender el quinto ciclo de negociaciones con el Eln hasta que no vea coherencia entre sus palabras y sus acciones”.

“Los hechos son tozudos y el comportamiento del Eln me obliga a asumir con esta organización lo que he denominado la doctrina RABIN: Se combate el terrorismo con toda contundencia como si no hubiese negociación de paz, y se negocia como si no hubiese terrorismo”, notificó.

“El quinto ciclo de negociaciones continuará cuando el Eln haga compatibles sus acciones con la voluntad de paz del pueblo colombiano y de la comunidad internacional”, precisó.

El 12 de marzo, tras el cese al fuego unilateral que determinó el Eln con ocasión de las elecciones para Congreso de la República, el presidente Juan Manuel Santos anunció su decisión de descongelar las negociaciones de paz con el Eln.

“He dado instrucciones al jefe del equipo negociador, Gustavo Bell, para que viaje a Quito y reactive la mesa de diálogo”, señaló el jefe del Estado.

“El objetivo es avanzar en los puntos de la agenda, y lograr un nuevo cese al fuego y de hostilidades, amplio y verificable”, precisó el jefe del Estado.

“La paz tiene el mayor beneficio de todos: ¡salva vidas!. Por eso decidí retomar los diálogos con el Eln. Como gobernante y ciudadano agotaré hasta el último recurso para que el conflicto no nos robe más vidas”, puntualizó el primer mandatario.