Una nueva ruta turística para conocer Colombia a través de su música

En desarrollo de la campaña ‘Es el momento de Colombia, seguro te va a encantar’ el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo presentó la nueva ruta turística ‘Paisajes musicales de Colombia’, para que los colombianos y extranjeros recorran el territorio nacional y disfruten de sus ritmos musicales autóctonos.

Se trata del primer ejercicio relacionado con la rica cultura musical colombiana, repleta de acordes y cantares, convertida en experiencia de viajes que permite descubrir los escenarios y las historias que inspiraron a los juglares a crear piezas musicales que hoy gozan de gran reconocimiento.

“Con estas primeras rutas musicales, completamos ya 25 rutas turísticas en las que ofrecemos productos de alta calidad y contenido para esos turistas que tienen un interés especial por las manifestaciones artísticas y la cultura”, señaló desde Ibagué la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez, durante el lanzamiento de ‘Paisajes musicales de Colombia’.

Esta ruta incluye 28 destinos turísticos de ocho departamentos (Tolima, Huila, Magdalena, Cesar, Valle del Cauca, Chocó, Casanare y Meta) cargados de tradiciones, reconocer y poner en valor nuestro Patrimonio Cultural y la memoria de sus pueblos unidos por la música.

La temática que ofrece esta ruta a los viajeros comprende experiencias asociadas a la música que se presentan a través de cuatro escenarios temáticos:

1.- PAISAJE MUSICAL DEL TOLIMA GRANDE

Disfrute de los tesoros musicales de la región del Tolima Grande, donde su folclor y su música están cargados de magia, alegría y tradiciones.

En Tolima el recorrido incluye los municipios de Planadas, Espinal, Natagaima, Honda, Ambalema, Chaparral, El Guamo, Coyaima, Saldaña, Líbano e Ibagué donde se destaca el Festival Nacional de la Música Colombiana.

Planadas / Viejo Tolima

“Cómo añoro y recuerdo al viejo Tolima, cómo con mi morena podía vivir hasta que en una tarde de crudo invierno tuve que con mi negra salir de allí.”

Mientras contempla sus excelentes paisajes y grandes extensiones de flora y fauna, evoque la historia de una tradicional familia tolimense que tuvo que salir de su tierra por causa del crudo invierno.

Espinal – Natagaima / Vivirás mi Tolima

“Siempre vivirás, mientras exista el San Juan y resuenen las guabinas y el bunde tradicional”

Espinal: Deléitese con una deliciosa lechona y goce del imperdible Festival Nacional de San Pedro en el Espinal.

Natagaima: Aprecie la belleza de este territorio tolimense y disfruta al son de guabinas y el carácter festivo de sus gentes.

Honda – Ambalema / Pescador, lucero y río

“Cuentan que hubo un pescador barquero que pescaba de noche en el río, que una vez con su red pescó un lucero, y feliz lo llevó… a su bohío”

Disfrute de un paseo por la ribera del río Magdalena mientras escucha historias de sus pescadores en torno a sus faenas.

Chaparral – El Guamo / La sombrerera

“La sombrerera Chaparraluna que se viste de seda y sus soliloquios son con la luna cual la palmera, alta y flexible al igual que sus cielos siempre serenos e indefinibles.”

Aprecie el proceso de elaboración de los llamados sombreros “arrancapelos” que elaboran artesanas chaparralunas, así como la historia de la vendedora de sombreros de paja de palma real, iraca y pindo, fuente de inspiración de este tema musical.

Coyaima – Saldaña / Dulce Coyaima indiana

“Dulce pueblito indiano remanso fresco de mi niñez, verde sueño del llano, gigante hermano de mi altivez, pueblo que en el silencio de mi añoranza le veo crecer”.

Coyaima: Visite este pintoresco municipio, memoria aborigen del Tolima, para descubrir sus costumbres y tradiciones.

Saldaña: Descanse en la ribera del río Saldaña y conozca la historia de la antigua Hacienda Saldaña, que acogió al libertador Simón Bolívar.

Ibagué / Soy Tolimense

“Ay, si la guabina dulce cantar de mi Tolima… del Tolima soy, soy tolimense.”

Pasee por la Capital Musical de Colombia para aprender sobre la tradición y el orgullo musical de esta ciudad; la mejor manera de entrar en contacto con la cultura regional es a través de sus fiestas.

Líbano / Ciudad de Torres blancas

“Ciudad de Torres Blancas… Líbano del Tolima, de inigualable clima y aroma de café”

Visite esta hermosa tierra y disfrute del homenaje musical a la ciudad de las Torres Blancas, puerta de entrada al Parque Nacional Natural de los Nevados.

En Huila el recorrido incluye los municipios de Neiva, El Hobo y Cerro de Pacandé. En este departamento se destaca el Festival de San Juan y San Pedro que tiene lugar en su capital, Neiva.

Neiva / El Sanjuanero

“En mi tierra todo es gloria cuando se canta el joropo…y si es que se va a bailar el mundo parece poco… ”

Disfrute de los tesoros musicales del departamento del Huila, adornado por el imponente río Magdalena, donde su folclor y su magia engalanan esta ciudad.

El Hobo / El Barcino

“…Arre! torito bravo que tienes alma de acero… que llevas en la mirada pudor de torito fiero”.

Con este tema musical, compuesto en ritmo popular, festivo y pegajoso de sanjuanero, se evocan las huellas de una memoria revolucionaria que ha dado paso a la paz. Participe de sus fiestas populares y disfrute de una tarde de pesca en la Represa de Betania.

Cerro de Pacandé – Al Sur

“Al sur al sur al sur, del cerro del pacandé está la tierra bonita, la tierra del Huila que me vio nacer”

Recorra este territorio cargado de historia entre los departamentos de Huila y Tolima mientras disfruta de aquel paisaje que inspiró a Jorge Villamil para componer este tema musical.

2.- UN PASEO MUSICAL POR EL CARIBE

Gócese el caribe colombiano a ritmo de cumbia, expresión musical producto del mestizaje, que engalana eventos importantes como el Carnaval de Barranquilla o el Festival Nacional de la Cumbia, que representa fielmente el sabor y la riqueza cultural del país.

En Magdalena el recorrido incluye los destinos de Santa Marta, Fundación, Plato y El Banco. En esta región del país se destacan el Festival del Hombre Caimán y el Festival Nacional de la Cumbia, de los municipios de Plato y el Banco, respectivamente.

Santa Marta – Fundación / Santa Marta tiene tren

“… Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía”.

Santa Marta: disfrute del sol y la brisa en algunas de sus maravillosas playas. A esta ciudad se llega por el camino que sube desde Ciénaga y Zona Bananera.

Fundación: Conozca la historia del tren que partía todos los días desde Santa Marta hasta Fundación y del viaje por la antigua provincia que narra el maestro Rafael Escalona en su icónica canción: “Testamento”.

Plato / Se va el Caimán

“Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla…”

Visite su puente y parador turístico mientras escucha la historia del hombre caimán, leyenda que circuló por la costa del Caribe y que narra el mito de un caimán que se veía salir del agua con cara de ser humano y con dentadura de oro. Además, arme sus ‘versos de paseo’ con el ritmo de “Se va el caimán…”.

El Banco – Chimichagua / La piragua

“…que partía de El Banco, viejo puerto a las playas de amor en Chimichagua”

Conozca la historia que hay detrás de “La Piragua de Guillermo Cubillos” fuente de inspiración del maestro José Barros y no pierda la oportunidad de revivir esta leyenda durante el Festival Nacional de la Cumbia.

En Cesar el recorrido va de Chimichagua hasta Tamalameque. En este departamento se destacan el Festival Internacional de la Leyenda Vallenata, que se realiza en Valledupar.

Chimichagua / La bruja

“Yo salí, yo salí de Chimichagua por la vía que conduce a Fundación… en el camino muy cerquita me encontré, a una viejita que causaba sensación”

Conozca el escenario en el que, según la tradición oral, rondan brujas y espantos que durante la noche se convierten en inmensos pájaros. No pierda la oportunidad de dar un paseo en piragua por la ciénaga de Zapatosa.

Tamalameque / La llorona Loca

“En una calle de Tamalmeque… Dicen que salen una llorona loca”

Conozca la tradición popular que narra una de las más reconocidas leyendas colombianas: “La llorona”.

3.- AIRES MUSICALES DEL PACIFICO

Viva una experiencia única visitando la región del pacífico colombiano, admirando sus paisajes naturales y disfrutando de la variedad de ritmos musicales que allí encuentran su máxima expresión.

En el Valle del Cauca el recorrido conecta a la ciudad de Cali y Buenaventura. En este departamento se destacan la Feria de Cali y el Festival de Música del Pacifico ‘Petronio Álvarez’.

Cali / Cali Pachanguero

“Cali pachanguero, Cali luz de un nuevo cielo”.

Disfrute del Cali pachanguero, baile al ritmo frenético de la salsa y conozca los espacios que dan cuenta del talento musical de la “sucursal del cielo”.

Buenaventura / Mi Buenaventura

“Bello puerto del mar mi Buenaventura donde se aspira siempre la brisa pura”.

Disfrute de las tradiciones del litoral Pacífico a ritmo de marimbas, chirimías y clarinetes mientras descubre la tierra que inspiró al poeta y músico bonaverense, Petronio Álvarez.

En el CHOCÓ el recorrido va desde su capital Quibdó hasta el municipio Carmen de Atrato.

Quibdó / Somos Pacifico

“Somos pacífico, estamos unidos, Nos une la región La pinta, la raza y el don del sabor”.

Viva de cerca la mezcla de sonidos urbanos y tradicionales del litoral pacífico que rinden homenaje a la riqueza cultural del territorio chocoano.

Quibdó /De dónde vengo yo

“De dónde vengo yo… Tenemos la lluvia, el frio, el calor”.

Saboree la rica gastronomía de la región pacifico, mientras disfruta la calidez y alegría innata de sus pobladores, con el marco imponente del río Atrato, que podrá recorrer en diversos trayectos.

Carmen de Atrato / Mi pueblo natal

“Ya vamos llegando me estoy acercando… No puedo evitar que los ojos se me

agüen”.

Conozca los paisajes que inspiraron al maestro Jairo Varela para crear esta pieza musical que mientras viajaba al Carmen, revivió los recuerdos de su tierra natal (Buenaventura).

4.- HISTORIAS CANTADAS EN MI LLANURA

Viajar a los Llanos Orientales de Colombia es deleitarse con los sonidos finos del arpa, el rasgueo del cuatro y el agitado ritmo de los capachos, interpretados por músicos y poetas que cantan con profundo sentimiento a su tierra. Los Cantos de trabajo de Llano, acompañan las faenas diarias de ésta bravía región.

En el CASANARE el recorrido incluye los destinos de Maní y Yopal.

Maní / Alcaraván Compañero

“Alcaraván compañero que vives llorando amores a la orilla del camino, nunca le digas a nadie que por culpa de mi amada yo también llore contigo”

Disfrute de los acordes de la Bandola Llanera viendo caer la tarde en el malecón a orillas del río Cusiana.

Yopal / Llanero Si Soy Llanero

“Llanero, sí soy llanero primo y el que quiera comprobarlo que vaya pal Casanare…”

Pase una noche en el llano y despierta “al grito madrugador del caporal del hato”. Viva las experiencias de la faena y deguste una exquisita carne a la llanera. Conozca las reconocidas mangas de coleo que reviven el legado de los campesinos llaneros del Casanare.

En el META el recorrido une los destinos de Villavicencio y Barranca de Upía. En la llanura colombiana se destacan el Torneo Internacional de Joropo/ Villavicencio, Meta.

Villavicencio/ Mi caballo y yo

“Mi caballo y yo…”.

Aprecie el monumento a los centauros llaneros y aprenda cómo con un grito de vaquería refleja su fuerza y amor al trabajo diario al montar su caballo y salir a recorrer sus campos.

Barranca de Upía / Ay mi llanura

“Ay! mi llanura embrujo verde donde el azul del cielo se confunde con tu suelo en la inmensa lejanía.”

Disfrute de los característicos amaneceres y atardeceres en los Llanos Orientales, observe cómo se conjugan con el rio, los morichales y el verde de los paisajes. Disfrute de su músicallanera y cántele un himno al llano.