Colpaso de puente peatonal en la Florida deja hasta ahora 6 muertos; aún no se sabe qué causó el desastre

–Por lo menos seis muertos deja hasta ahora la intempestiva caída de un puente peatonal recién construido en inmediaciones de la Universidad Internacional de Florida en Miami-Dade. La estructura, que aplastó ocho vehículos, se desplomó por causas que aún se desconocen.

El puente colapsó hacia la 1 y 30 de al tarde de este jueves y durante toda la noche, bomberos y rescatistas trabajaron con la ayuda de perros, cámaras de búsqueda y dispositivos especiales de escucha en una operación frenética para encontrar a sobrevivientes bajo los escombros.

Sin embargo, el director de la policía del condado de Miami-Dade, Juan Perez, dijo que a medida que pasa el tiempo se reducen las esperanzas.

Picture captured by drone of #MDFR crews and #MDFRTRT crews operating at the #FIUBridgeCollapse. pic.twitter.com/1zf1qnNr3R

— MDFR (@MiamiDadeFire) 15 de marzo de 2018