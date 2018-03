Coronel Pinzón, denunciado por acoso sexual, presentará acciones legales

El excomandante de la Policía de Huila, coronel Óscar Pinzón, presentará acciones legales en contra de la decisión de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional de retirarlo de la institución por un supuesto acoso sexual y laboral a una patrullera.

“Fue un complot en mi contra. Pienso que mis enemigos han ganado una batalla pero considero con mi familia y mis abogados que es un gran comienzo para otra batalla para que se equilibren las cargas”, comentó el coronel Pinzón.

La Policía del Huila expulsó al coronel Pinzón luego de que se hiciera pública la denuncia de una subordinada sobre presunto acoso sexual.

De acuerdo con la patrullera adscrita a la Sijin de la Policía en el Huila, el coronel Pinzón la acosó durante varios meses, insinuando sus intereses amorosos hacia ella.

“Desde el año 2016, mi coronel Óscar Pinzón me hacía comentarios fuera de tono, que en ocasiones me impedían realizar mi labor profesional con tranquilidad y al ver esa intención diaria de satisfacer su morbo, decidí guardar algunas evidencias que me permitieran contar con pruebas, las situaciones que he tenido que vivir, en caso que su comportamiento continuara siendo tan atrevido”, comentó la patrullera en la denuncia.

La decisión también dejó por fuera de la institución a los coroneles Juan Francisco Peláez, Juan Carlos León Jaime, Édgar Mauricio Pérez, Gustavo Lasso Trigos, Jhon Jairo Rodríguez y César Augusto Miranda.