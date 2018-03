Definidas 16 metas para cumplir Objetivos de Desarrollo Sostenible

Loterias

Loterías del 15 de marzo en Colombia:

Bogota 6805 – Serie 183

Quindío 2716 – Serie 003

DORADO

Mañana 1048 – Tarde 7114

CULONA:

9277

SUPER ASTRO SOL

6767 – Signo Cancer

SUPER ASTRO LUNA:

4892 – Signo Piscis

PIJAO:

9746

PAISITA:

Día 2531 – Noche 0810

CHONTICO:

Día 5695 – Noche 7713

CAFETERITO:

Tarde 8281 – Noche 1227

SINUANO:

Día 4365 – Noche 1002

CASH THREE:

Día 573 – Noche 352

PLAY FOUR:

Día 4140 – Noche 1409

SAMAN:

4005

CARIBEÑA:

Día 1017 – Noche 8910

WIN FOUR:

1377

EVENING:

6134

MOTILÓN:

Tarde 8335 – Noche 5879

LA FANTÁSTICA:

Día 9634 – Noche 4975

ANTIOQUEÑITA

Día 2249 – Tarde 2935

EL COLONO:

4357