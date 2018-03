Enrique Peñalosa: Es necesario fusionar a Soacha con unos 15 municipios aledaños a Bogotá

–Tras reiterar que fue sacado de contexto cuando dijo que “Soacha es un hueso”, el alcalde mayor de la capital Enrique Peñalosa, afirma que en lugar de hacer comentarios superficiales, hay que pensar en una fusión de municipios que permita trasladar recursos de sitios de altos ingresos como Cota, Chía, Cajicá y Sopó a Soacha.

“Es necesario y conveniente que unos 15 municipios del entorno de Bogotá se fusionen, para que tengan más fortaleza institucional, mejor planeación y, sobre todo, más equidad: para captar impuestos en zonas ricas e invertirlos en zonas con necesidades”, escribe Peñalosa en su cuenta en Twitter, retomando criterios expuestos también la víspera en una discusión académica en la que participó el alcalde de soacha Eléazar González.

“Sorprendente como sacan de contexto toda una presentación hecha para ayudar a Soacha…dije que en una fusión de municipios, fiscalmente unos como Cota o Sopó con ingresos altos y pocas necesidades eran carne, y otros con altas necesidades y bajos recursos como Soacha, hueso”, reseña el alcalde capitalino.

“Este tema de Soacha lo sacaron completamente de contexto. Es ridiculizar un tema que tiene la máxima importancia. En el tema del hueso estamos hablando financieramente, de que si va a haber una fusión de municipios hay unos que son carne porque ponen mucha plata (carne) y tiene pocos gastos y otros que tiene muchas necesidades y pocos ingresos”, afirma.

“uchos se dedican a decir lo fácil, a los escándalos superficiales y a la politiquería populista y efectista. Pero tiene que haber algunos que digan y hagan lo que es responsable. No es con carreta que arreglamos los problemas y progresamos”, subraya.

Sobre la necesaria y conveniente fusión de municipios del entorno de Bogotá, advierte, empero, que “los políticos de los municipios nunca van a querer que se fusionen en una gran ciudad: prefieren seguir mandando en su pequeña circunscripción, que perder poder en una nueva gran ciudad. La decisión la debe tomar el Congreso”.

Al efecto indica que “no hay que pensar en la conveniencia de los políticos, sino en las de la gente” y recueda que “si no se hubiera hecho la fusión de Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón, Bosa, Bogotá y Usme, hoy no sería posible captar recursos de impuestos en estratos altos para invertirlos en sectores populares de Ciudad Bolívar, Bosa,Usme, como hacemos”.

Peñalosa subraya que “la Constitución quedó mal en lo relativo a la fusión de municipios, pidiendo votación en los municipios a fusionar. En ninguna parte del mundo los ciudadanos de municipios más ricos votarían a favor de una anexión con uno más pobre”.

Otro error de la Constitución del 91 fué separar a Bogotá de Cundinamarca: funcionan más armoniosamente Antioquia y Medellín, el Valle y Cali, o Atlántico y Barranquilla, que Bogotá y Cundinamarca

Agrega que Soacha es el municipio que más está creciendo en Colombia: casi 12.000 viviendas anuales. Cada día tiene más necesidades y muy pocos recursos. Y ni el Gobierno Nacional, ni la Gobernación Cund, tienen la capacidad de aportar lo que Soacha necesita

Luego precisa:

-Los políticos de los municipios nunca van a querer que se fusionen en una gran ciudad: prefieren seguir mandando en su pequeña circunscripción, que perder poder en una nueva gran ciudad. La decisión la debe tomar el Congreso

-Hay un círculo vicioso: entre más viviendas de estratos altos se hacen en un municipio, más viviendas de estrato alto esto atrae. Y lo contrario, entre más vivienda popular llega a un municipio, más vivienda popular atrae. No habrá VIP en Sopó, ni vivienda estrato 6 en Soacha

-La desigualdad entre municipios de ciudadanos con ingresos altos y otros como Soacha con ingresos bajos, se está agravando en vez de mejorar. Los políticos locales nunca van a arreglar este problema

-La falta de planeación coordinada entre municipios del área metropolitana y la creciente desigualdad especialmente entre municipios que tienen cada vez más viviendas costosas y otros que concentran cada vez más vivienda popular debería ser tema de la campaña presidencial

La víspera, el alcalde Enrique Peñalosa afirmó que en ningún momento menosprecia a Soacha y que por el contrario, su propuesta de fusión de municipios le apuesta a que haya una redistribución de ingresos más equitativa, que favorezca a esta zona del departamento que tiene tantos problemas financieros y sociales.

El mandatario señaló que contrario a lo que se ha dicho, la propuesta que planteó busca beneficiar principalmente a Soacha, ya que de los municipios que rodean a Bogotá es el que tiene menores ingresos, mayor crecimiento demográfico y mayores gastos.

“Soacha es un municipio que tiene unas necesidades sociales enormes, está creciendo mucho y no tiene capacidad de ingresos, genera gastos y no genera recursos. Por su parte, hay otros municipios que tienen ingresos muy altos y que no tienen tantas necesidades, por ejemplo Sopó o Chía son municipios donde no existe nada parecido a lo que sucede en Soacha”, dijo el alcalde Peñalosa.

Así mismo recordó que se está trabajando de la mano con Soacha para la construcción de infraestructura en el límite con la ciudad, que también los pueda beneficiar a ellos.

“Si se va a hacer una fusión de municipios hay que unir los que generar muchos ingresos y pocos gastos con los que tiene muchos gastos, como Soacha, y no tiene ingresos, esto no es un problema de palabras”, aseguró el alcalde Peñalosa.

El alcalde señaló que el problema de fondo aquí son las necesidades que tiene Soacha y por esto la propuesta apunta a que la fusión no sea solo de municipios de altos recursos entre ellos, sino también con los que no tienen buenos ingresos por cuenta de los impuestos.

También Peñalosa recordó que antes de menospreciar a Soacha, la ciudad está subsidiando el transporte en este municipio con TransMilenio y ayudando a suplir muchas otras necesidades en materia de educación o servicios públicos.

Incluso “estamos viendo cómo podemos construir un gran parque en una laguna seca que hay en el municipio”, explicó Peñalosa.

Por último el alcalde Enrique Peñalosa fue enfático en aclarar que respeta al municipio y a sus habitantes, y está trabajando con la administración de Soacha para generar soluciones.

“Hay que hacer algo que sea bueno para los ciudadanos, no para los políticos, porque ellos se van a oponer a la fusión. Aquí tiene que haber un interés nacional de una equidad de recursos. Soacha es el municipio que más está creciendo en Colombia y el problema se agrava cada vez más en materia financiera”, concluyó.