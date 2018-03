Mito de impunidad terminará con primeras decisiones de la JEP : Vicepresidente

El vicepresidente de la República, general Óscar Naranjo, celebró desde España la entrada en funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz y dijo que este hecho va a fortalecer la credibilidad en el proceso de implementación del acuerdo con las Farc.

Además destacó que mientras que hace unos años visitaba ese país para hablar sobre cómo ganar la guerra, hoy se refiere a cómo construir y asegurar la paz.

“En Colombia la Jurisdicción Especial para la Paz ha empezado a funcionar. Y apenas empiece a tomar sus primeras decisiones, como lo está haciendo hoy, se acaba el mito de que este es un proceso basado en impunidad, porque evidentemente hay justicia. Hay por lo menos 38 magistrados que están ya posesionados en sus cargos y que están estudiando casos de 6.900 excombatientes de las Farc para resolver su situación jurídica en cualquier sentido”, dijo Naranjo durante el Foro España Internacional, al que fue invitado por la organización Nueva Economía Fórum y en donde fue presentado por el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Gobierno de España, Alfonso Dastis.

El Vicepresidente también señaló que el proceso de paz es un caso de éxito para el mundo y que eso lo llena de orgullo. “Veníamos en los 80 y en los 90 con el pronóstico de que Colombia transitaba a convertirse en un Estado fallido, y veníamos a hablar en España de cómo no perder la guerra. Hoy ustedes me dan el privilegio, en nombre de 50 millones de colombianos, del Gobierno del presidente Santos, de venir para que hablemos ya no de cómo ganar la guerra sino de cómo construir y asegurar la paz”, afirmó.

El general Naranjo también aprovechó para destacar los avances que se han tenido en materia de sustitución de cultivos ilícitos, resaltó que se han firmado 123.000 acuerdos colectivos, 58.000 acuerdos individuales y que 33.000 familias ya comenzaron a cambiar sus sembrados de coca por productos legales.

Durante su visita a Europa, el general Naranjo también estuvo en Viena, Austria, en donde se dirigió al pleno de la Comisión de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para proponer un enfoque multidimensional en la medición de la lucha contra las drogas en todo el mundo.

El general Naranjo le agradeció a España por el acompañamiento que le ha dado al país en temas de paz durante décadas.

