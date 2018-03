OnDIRECTV estrena documental sobre los secretos de Frank Sinatra

Pocas figuras en la industria del espectáculo pueden darse el lujo de haber grabado más de 1300 canciones y participar en más de medio centenar de películas, logrando trascender generaciones y convirtiéndose en una verdadera leyenda como Frank Sinatra.

El legendario artista estadounidense llega a las pantallas de OnDIRECTV el próximo 22 de marzo para revelar sus secretos, a través de las investigaciones de Kitty Kelley y su biografía no autorizada. Se trata de un episodio de impacto, en el que la periodista Kitty Kelley revela detalles nunca antes conocidos del cantante y los altibajos de la carrera de Sinatra.

El actor, ganador de 2 premios Oscar, y gran embajador del Big Band norteamericano, es culpable de que muchos colombianos reconozcamos en su voz a canciones tan famosas, como las de la siguiente playlist:

-Can’t take my eyes off you:

-New York, New York:

-Strangers in the night:

-My Way:

-Fly me to the Moon: