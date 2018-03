A Juan Carlos Pinzón lo calificaría como un hombre decente: Vargas Lleras.

Loterias

Loterías del 16 de marzo en Colombia:

Medellín 2531 – Serie 308

Santander 7196 – Serie 153

Risaralda 7725 – Serie 137

DORADO

Mañana 9098 – Tarde 3340

CULONA:

1324

SUPER ASTRO SOL

1737 – Signo Escorpión

SUPER ASTRO LUNA:

3938 – Signo Acuario

PIJAO:

3755

PAISITA:

Día 5443 – Noche 5706

CHONTICO:

Día 8136 – Noche 3337

CAFETERITO:

Tarde 0350 – Noche 2508

SINUANO:

Día 4137 – Noche 0359

CASH THREE:

Día 891 – Noche 539

PLAY FOUR:

Día 3797 – Noche 2074

SAMAN:

6201

CARIBEÑA:

Día 0834 – Noche 8597

WIN FOUR:

9678

EVENING:

9463

MOTILÓN:

Tarde 4096 – Noche 7092

LA FANTÁSTICA:

Día 3074 – Noche

ANTIOQUEÑITA

Día 4429 – Tarde 2696

EL COLONO:

5038