Este martes se reúnen en Brasilia los presidentes Santos y Temer

Loterias

Loterías del 17 de marzo en Colombia:

Baloto 07 – 17 – 18 – 30 – 33 – 03

Revancha 06 – 08 – 12 – 17 – 31 – 02

Boyaca 3833 – Serie 321

Cauca 1332 – Serie 055

DORADO

Mañana 2450 – Tarde 4837 – Noche 4277

CULONA:

4390

SUPER ASTRO SOL

8747 – Signo Geminis

SUPER ASTRO LUNA:

0529 – Signo Leo

PIJAO:

4906

PAISITA:

Día 5917 – Noche 5083

PAISA LOTTO:

5314

CHONTICO:

Día 4154 – Noche 0490

CAFETERITO:

Tarde 5215 – Noche 0549

SINUANO:

Día 9470 – Noche 7352

CASH THREE:

Día 782 – Noche 260

PLAY FOUR:

Día 2432 – Noche 6438

SAMAN:

6564

CARIBEÑA:

Día 6724 – Noche 9631

WIN FOUR:

0154

EVENING:

1460

MOTILÓN:

Tarde 1045 – Noche 7364

LA FANTÁSTICA:

Día 8636 – Noche

ANTIOQUEÑITA

Día 1754 – Tarde 1280

EL COLONO:

4877