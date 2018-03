Marcelo Crovato: El argentino que escapó del régimen de Nicolás Maduro

El pasado sábado, 17 de marzo, huyó por el paso fronterizo con Colombia el abogado venezolano-argentino, Marcelo Crovato junto a su familia. El jurista fue detenido en el marco de las protestas de 2014 y permanecía bajo arresto domiciliario por problemas de salud.

Crovato primero estuvo preso en la sede de la Brigada de Acciones Especiales (BAE) en San Agustín del Sur y, posteriormente, fue trasladado a la cárcel Yare III.

“Cuando crucé lo primero que hice fue voltear hacia Venezuela, renovar la promesa y saludar con la seña Scout, comprometido a servir a la Patria. Mi promesa esta viva, Scout por un día y para siempre como me enseñaste. SIEMPRE LISTO”, escribió el abogado en su cuenta Twitter.

El abogado Marcelo Crovato fue detenido en abril de 2014 luego de asistir a un vecino de Chacao, cuyo apartamento estaba siendo allanado por efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) para el momento.

Poco tiempo antes, Crovato había sido investido como abogado de la ONG Foro Penal Venezolano.

La planificación la hicimos entre mi esposa, yo y familiares fuera de Venezuela que podían verificar datos y no corrían riesgo de persecución”, explicó Crovato. “Si no hay información, no van a saber qué o por dónde buscar y voy a poder proteger a personas que ayudaron; pero sobre todo, a quienes no sabían pero que en Venezuela podrían verse complicados”, añadió en declaraciones publicadas ayer por el diario La Nación, de Buenos Aires.

Acerca del plan de escape, Crovato describió que primero empezaron a investigar para tener trabajo adelantado. “Como se manejó con tanto secreto, no teníamos el temor de que alguien nos pudiera traicionar o vender a las autoridades, pero en el fondo, siempre está el miedo; ellos no necesitan más que la mínima sospecha o su imaginación para llevar a una persona a la cárcel”, destacó el abogado.

Crovato señaló que una de las razones que impulsaron a él y a su familia salir de Venezuela es que allí “jamás iba a tener justicia”. “La primera audiencia en mi caso se debería haber hecho a los 60 días de mi detención y en casi 4 años que pasaron desde el 22 de abril de 2014 aún no se hizo. A los dos años de estar detenido en Venezuela, por ley, me deberían haber liberado por no tener sentencia, pero el tribunal simplemente obvió eso y no lo respondió”, explicó.

El abogado indicó que hasta la Organización de las Naciones Unidas pidió por su liberación a principio de este año, pero en el gobierno de Maduro no lo atendieron, ni siquiera le respondieron. “Entonces pensé: me voy a morir preso; no podía trabajar, ni darle de comer a mi familia y tuve que tomar esta decisión”, aseguró.

Puntualmente sobre su fuga, dijo que no puede dar detalles para no comprometer a nadie, según publicó ayer el sitio digital de noticias Infobae.

Por su nacionalidad argentina, legisladores de ese país habían solicitado su liberación por su delicado estado de salud.

Corbata agradeció las gestiones a la diputada y presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de Argentina, Cornelia Schmidt.

Crovato es el segundo opositor preso que se escapa del gobierno en menos de un año. En noviembre del año pasado, el exalcalde Antonio Ledezma huyó de su prisión domiciliaria y ahora se encuentra en España, desde donde mantiene su oposición a Maduro.