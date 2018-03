12 datos que explican el éxito del Polo Democrático, la Coalición Colombia y Fajardo en las elecciones parlamentarias

Contra los pronósticos de los grandes poderes, contra todas las trampas, adversidades políticas y económicas, el Polo Democrático superó con creces el umbral y se mantendrá en el Congreso, promoviendo y respaldando las justas reclamaciones de los colombianos y proyectándose como una bancada de gobierno con la victoria de Sergio Fajardo en las elecciones de mayo. Los siguientes hechos muestran el éxito del Polo:

Aumentó su votación a Senado en un 36,07%, un crecimiento admirable en medio de las múltiples circunstancias que amenazaban su permanencia en el Congreso.

Con 226.099 votos ubicó a Jorge Enrique Robledo como el tercer senador más votado del país, superado solo por un ex presidente y un ex alcalde y ex candidato a la presidencia.

La votación de Robledo, que no ha dejado de crecer en las últimas cuatro elecciones, aumentó en más de 20 departamentos, destacándose Bogotá, donde creció un 24,07% alcanzando los 61.994 votos y Antioquia, con un crecimiento del 53,40%, obteniendo 50.968 votos.

Felicitaciones a Alexander López, obtuvo 84.229 votos, creciendo un extraordinario 116%. Las luchas por las madres comunitarias, los pensionados y en la región pacífico tuvieron el reconociemiento de los electores.

La revelación: Leónidas Gómez, el empresario santandereano obtuvo una fabulosa votación, 84.821votos. Representa un salto de calidad en la composición de la bancada polista.

Iván Cepeda, mantendrá su actividad política por la paz y los derechos humanos en el Congreso de la República, 77800 votos.

Alberto Castilla aumentó a 27.000 votos y fortalecerá su atención a las luchas campesinas y ambientales y de apoyo a los trabajadores.

El Polo Democrático le apostó a la Coalición Colombia, junto con Alianza Verde y Compromiso Ciudadano. Hoy recogen los frutos de un proceso de unidad que duró más de un año. Con 2.053.796 votos, la Coalición Colombia hoy es la tercera fuerza del país en el congreso.

Los mismos que buscan polarizar el país en 2 extremos, entre odios y miedos, soñaban con hundir la candidatura de Sergio Fajardo. Con 27 curules en el Congreso, la candidatura de Fajardo está más viva que nunca.

En Bogotá el Polo creció un 16,78%, obteniendo más de 150 mil votos. Germán Navas Talero, volverá a la Cámara por Bogotá a seguir siendo el mejor Representante, como lo ha sido hasta el momento, abanderando la oposición a Peñalosa.

Con la octava votación más alta para la Cámara por Bogotá y más de 36 mil votos, Sergio Fernández se erige como una de las nuevas figuras públicas jóvenes del Polo Democrático en Bogotá. Pese a no lograr la curul, por la mecánica propia del sistema electoral, Sergio será un revitalizante refuerzo y portaestandarte de las luchas de los nuevas generaciones por la soberanía y democracia que tanto necesitan Colombia y Bogotá.

En Antioquia, las votaciones a la Cámara representaron para el Polo un crecimiento del 31,78%, ayudando a elegir al valeroso diputado Jorge Gómez como Representante a la Cámara por ese departamento.

Se debe resaltar el papel que desempeñaron Alirio Uribe y Víctor Corea en los últimos cuatro años, sus luchas y debates fueron fundamentales para defender los derechos ciudadanos y con toda seguridad seguirán dando ejemplo.

Por: Concejal Manuel Sarmiento