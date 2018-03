Autoridades capturan ladrón de la tercera edad que delinquía en el norte de Bogotá.

El comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá, coronel Daniel Gualdron, confirmó la captura de un supuesto hombre de la tercera edad que hurtaba bolsos y elementos de valor en establecimientos públicos en el norte de la ciudad.



Según el alto Oficial, este hombre al parecer y según las cámaras de vídeo del sector por donde delinquía, ingresaba a costosos restaurantes y lugares de esparcimiento, donde sustraía los elementos aprovechando el descuído de sus propietarios.

“Este persona tenía antecedentes y anotaciones por esta conducta, por lo que se establece un concierto para delinquir, y será un juez quien determine una pena que iría hasta los cinco años de prisión, este hombre admitió que se dedicaba a esta actividad por que no tenía otra actividad para vivir”, informó el coronel Gualdrón.

Finalmente, advirtió que la ubicación de esta persona se dio gracias a la denuncia de los afectados, lo que llevó a que se desarrollara una investigación y labor de seguimiento que permitió dar con su paradero.

Recordó que cuando se asista a un establecimiento público en la ciudad, las personas no deben dar oportunidad a los delincuentes, identificar el entorno donde asiste, no confíar en personas desconocidas y no dejar los elementos personales o de valor sin el cuidado de alguien de confianza.