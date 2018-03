Profundización del acuerdo con Mercosur impulsó las exportaciones en enero

Las exportaciones que Colombia hizo en enero hacia Mercosur aumentaron en un 120 % en comparación con el mismo mes del 2017. Pasaron de US$ 83,2 millones a US$ 183 millones.

Si bien parte del comportamiento estuvo impulsado por las exportaciones de carbón y petróleo, otros productos del grupo de los no minero energéticos y que están incluidos en la profundización que se hizo del Acuerdo de Complementación Económica N° 72 -en vigencia provisional desde el 15 de diciembre-, también ayudaron a jalonar las ventas del primer mes de 2018.

Productos como jabones y cosméticos tuvieron un aumento del 121%: pasaron de exportar US$ 692.000 en enero del 2017 a US$ 1,5 millones en el mismo mes de este año.

Las confecciones también impulsaron las exportaciones a Mercosur, pues registraron un crecimiento del 92,7%: de US$ 344.179, subieron a US$663.294. Por su parte, las ventas de textiles tuvieron un aumento del 88,8%, al pasar de US$ 1,8 millones en enero de 2017 a US$ 3,4 millones en enero pasado.

La industria automotriz, una de las que más esperaba la actualización del acuerdo, registró un incremento en sus exportaciones a Mercosur del 137%. Esas ventas pasaron de US$ 131.948 a US$ 313.000.

Igualmente, las ventas externas de productos químicos aumentaron 256% al pasar de exportar US$ 4,5 millones a US$ 16 millones, mientras que las de grasas animales y vegetales crecieron 554%, ya que de los US$ 1,3 millones obtenidos en enero de 2017, subieron a US$ 8,5 millones.

“Esta actualización del Acuerdo representa oportunidades para más de 900 productos industriales que no gozaban de completo acceso arancelario preferencial a ese mercado y que ahora, con esta negociación, quedaron incluidos. Este es un paso más en nuestra política de diversificación de la oferta exportable”, indicó la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez.

Las ventas a Argentina crecieron 262%, a Paraguay 157% y a Brasil 117,6%. El único de los mercados que hacen parte del Mercosur que registró caída en las ventas externas de Colombia fue Uruguay, con un descenso del 66,1%.

La actualización de este acuerdo beneficia las exportaciones de la industria colombiana, especialmente de los sectores automotriz, textil, confecciones, metalmecánica, agroquímicos y plásticos. Adicionalmente, les da posibilidades a los empresarios de desarrollar complementariedades y encadenamientos productivos.