Revolución de la Infraestructura llega a Barranquilla este miércoles

La capital del Atlántico, a partir de este miércoles, será sede del encuentro que sostendrán el Presidente Santos y los directores de las entidades del sector transporte, encabezadas por el Ministro Germán Cardona, con mandatarios departamentales, locales, gremios y ciudadanía en general.

Se trata de la segunda parada por la regiones, denominada ‘La Revolución de la Infraestructura y su impacto en la seguridad vial – Región Caribe’. Mediante una rendición de cuentas a la comunidad, dará a conocer cada una de las obras que el Gobierno Nacional viene ejecutando en los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre y San Andrés y Providencia.

“Al inicio de este gobierno, uno de los mayores retos fue poner al día la infraestructura vial, aeroportuaria y portuaria del país, ya que el atraso era de más de 30 años. Hoy, es un orgullo poder decir que lo logramos. Hemos sembrado la semilla en estos años, y ya hemos visto crecer el desarrollo. Serán los gobiernos que vienen, y los gobernadores actuales de los departamentos que visitaremos, los que deben seguir recogiendo los frutos para el bienestar de la economía y de todos los colombianos”, aseguró Germán Cardona, Ministro de Transporte.

En ese sentido, la ‘Puerta de Oro’ de Colombia, que como ciudad pionera logró su desarrollo como puerto fluvial y marítimo de primer orden y en el transcurso de toda su historia ha sido cuna de grandes acontecimientos, como el origen de la aviación civil en el mundo, y ser la primera ciudad en transporte marítimo y fluvial, acogerá al Presidente de la República, Juan Manuel Santos; al ministro de Transporte, Germán Cardona, y a los directores de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Instituto Nacional de Vías (Invías), Aeronáutica Civil, (Aerocivil), Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Superintendencia de Puertos y Transportes, Cormagdalena y Dirección de Policía de Tránsito y Transporte (Ditra).

El evento y cifras del Caribe

En este evento central, que se realizará en el Club Campestre de Barranquilla a partir de las 10:30 a.m., estarán presentes en primera fila los gobernadores y sus delegados de La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre y San Andrés y Providencia.

En esta zona del país el Gobierno Nacional ha destinado, desde 2010, cerca de 15,43 billones de pesos, el 20% del total de la inversión en infraestructura del país, donde se han construido 756,15 kilómetros nuevos, de ellos 656,43 kilómetros de dobles calzadas, lo que se suma a 7.170 km de vías terciarias y 56 puentes y viaductos construidos en la región. Durante la Gira Caribe, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) continuará sensibilizando a los ciudadanos para buscar reducir el alto índice de accidentalidad en las vías con su campaña “Te queremos con vida”.

Durante su estadía en esta ciudad, cada uno de los directores revelará los avances y detalles de las principales obras que están en ejecución y se están convirtiendo en un hito para los miles de turistas que se movilizan por los principales corredores viales del Caribe. Solo por mencionar algunos de los proyectos más destacados de la región se encuentran: Proyecto Cartagena–Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad, que concentra un total de inversión por $1,75 billones y que absorbió cerca de 2.560 empleos directos, lo cual ayudó a que “La Arenosa” fuera una de las ciudades principales donde más creciera el número de ocupados.

Hay que recordar que la longitud total del corredor es de 146,6 km, e incluye el viaducto ubicado en la Ciénaga de la Virgen y que se proyecta como el más grande de Colombia con 5,4 km de los cuales el 87% se ubica precisamente sobre la Ciénaga, teniendo un impacto ecológico directo en este manglar y protegiéndolo para que continúe siendo cuna de vida, propicio para que peces y diversos tipos de crustáceos puedan reproducirse.

Otra de las obras destacadas está ubicada en el K15-Tierralta, en el cual se ejecutó la rehabilitación y ampliación de 14 kms con una inversión de $48.885 millones, a través del programa Vías para la Equidad, estimulando de esta forma el crecimiento económico de la región, al conectar Montería con el Alto Sinú. En conjunto con la Gobernación de Córdoba también se atendieron 24,18 kms., con inversiones por $51.670 millones. Para este corredor vial la gobernación también dispuso $73.342 millones para la pavimentación de otros 23 kilómetros entre el K40 y el K63.

De esta manera se permitirá que los propietarios de los vehículos de carga puedan realizar de manera fácil y eficiente el procedimiento para postular los automotores al programa y beneficiarse del mismo, con lo cual además se garantiza que Colombia tenga un parque automotor más moderno y competitivo.

Hay que agregar que desde el año 2008 se ha desintegrado un total de 28.018 vehículos de carga por los diferentes procesos establecidos por la normatividad vigente.

Postulaciones se hacen a través del RUNT

De acuerdo con la Resolución 332 de 2017, las postulaciones de vehículos se pueden realizar en cualquier fecha, a través del sistema RUNT y para el caso de reconocimiento económico, están sujetas a la disponibilidad de recursos.

Las postulaciones aceptadas y radicadas se resolverán en orden cronológico.

Por reconocimiento económico un propietario puede postular y obtener el beneficio por la desintegración física total hasta por máximo tres (3) vehículos, independientemente que el reconocimiento económico se acompañe de reposición o no.

Según la normatividad, entre las condiciones que debe tener un vehículo de servicio público destinado al transporte terrestre automotor de carga, para postularse y realizar la desintegración física total, con fines de reconocimiento económico se destacan:

Estar registrado en el Registro Nacional Automotor del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Estar activo en la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor de carga, condición que se acreditará con la verificación de la existencia del amparo dado por el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito por un periodo no inferior a trescientos sesenta (360) días calendario durante los últimos seis (6) años, circunstancia que validará directamente el RUNT a través de la información reportada por las compañías de seguros.

Estar libre de todo gravamen o afectación jurídica que limite la libre disposición del vehículo.

Tener un Peso Bruto Vehicular (PBV), superior a 10.500 kilogramos, condición que se acreditará con la validación de la información del Registro Nacional Automotor del RUNT. En aquellos casos en que el registro no cuente con la Información de PBV la validación se realizará de forma automática con RUNT.

Que a partir del 10 de enero de 2008 el vehículo no haya sido objeto de modificación en sus características por cambio de tipo de carrocería de volqueta, mezcladoras (mixer), compactadores o recolectores de basura o blindados para transporte de valores a vehículo de carga.

Contar con una antigüedad igual, o superior a veinte (20) años contados a partir de la fecha de matrícula con relación o la fecha de postulación.