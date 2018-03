14 artistas coincidirán en el Estéreo Picnic y Lollapalooza

Faltan pocos días para vivir unos de los eventos más grandes de música de Latinoamérica, Lollapalooza en Brasil y el Estéreo Picnic en Bogotá. Este año 14 artistas coinciden en la lista de grupos que estarán presentes en los festivales que se llevaran a cabo simultáneamente el 23, 24 y 25 de marzo.

Deezer, el servicio de streaming más dinámico, diverso y personal del mundo se dio a la tarea de revisar el comportamiento de estos artistas en la plataforma y revela cuáles son sus canciones más escuchadas para que armes tu propio playlist y te sintonices con el ambiente de festival.

En esta oportunidad, una de las bandas más esperadas tanto en Lollapalooza como en el Estéreo Picnic es The Killers y su canción Mr. Brightside. Hasta el momento este es el sencillo más vendido de la banda en Estados Unidos, con más de 3 millones de copias y ocupa el primer lugar de reproducciones dentro de sus canciones.

Muchos se enamoraron de la voz de Lana del Rey por su debut en la película The Great Gatsby con “Young and Beautiful”, sin embargo, la canción que lidera los streams es “Summertime Sadness” que consiguió estar en el top por remezclas como la de Cedric Gervais en 2013.

La canción más esperada por los fanáticos de la banda The National es “The System only dreams in total darkness” su último sencillo después de cuatro años y que se puede encontrar en Sleep Beast.

Otras de las canciones más escuchadas en la plataforma de los artistas que coinciden este año en los dos festivales son:

– Get low – Dillon Francis.

– The Look – Metronomy.

– Stolen Dance – Milky Chance.

– Best Friend – Sofi Tukker.

– Rivers – Thomas Jack.

– Daft Punk is Playing at my House – LCD SoundSystem.

-Let me love you – DJ Snake.

– My Kind of Woman – Mc Demarco.

-Sweater Weather – The Neighbourhood.

– Rumba – Hardwell.

-No money – Galantis.