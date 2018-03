Hay 9.839 toneladas de residuos mixtos aún sin recoger: Personera

El Ministerio Público indicó graves errores en nueva operación de aseo. Personería había advertido de las anomalías en proceso, desde hace 4 meses.

Contratos no contemplaron recolección de residuos mixtos.

La Personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda Villamizar reveló que aún en las calles de la ciudad existen 9.839 toneladas de residuos mixtos sin recoger, lo que demuestra que la problemática de aseo no está resuelta y sigue siendo grave.

“Si no fuera por los medios de comunicación y los organismos de control, aquí no pasaría nada, no habría ninguna situación crítica de basuras, no habría ningún problema, sería puro ‘melodramatismo´ como lo calificó la Administración. Los más de 350 puntos críticos de recolección de basura no existirían,” dijo la personera.

La jefe del Ministerio Público Distrital recordó que no se atendieron las advertencias de la Personería en los aspectos técnicos realizadas desde noviembre de 2017, ni la recomendación de suspender la licitación por la falta de inclusión de los recicladores.

Indicó que la Unidad Administrativa de Servicios Públicos (UAESP) respondió formalmente, pero nunca de fondo las solicitudes de los organismos de control. Los resultados son evidentes, los escombros mezclados con residuos domésticos, denominados residuos mixtos no quedaron incluidos en los contratos con los concesionarios. Tampoco se contrataron directamente antes de la vigencia de la ley de garantías ni se realizó ningún proceso para entregar esa obligación a algún contratista.

Según la propia Unidad, algunos operadores estaban haciendo el favor de recoger los residuos mixtos, lo que constituye un hecho cumplido, es decir, una grave irregularidad y no se vislumbra ninguna solución de fondo frente al problema. Además, están incumpliendo en barrido de calles y la poda de césped.

A dos días de empezar los nuevos operadores de aseo, el 10 de febrero, aseguró que las rutas y microrutas se mantenían igual, y en realidad las cambiaron casi todas. Nos informaron que todos los concesionarios tenían todos los equipos listos para entrar a operar, pero no era cierto. Ahora tenemos más de 358 quejas de usuarios por acumulación de basura.

Aún no hemos abocado el problema de los contenedores, estos serán, dijo la personera, una masacre para los recicladores, pues no hay reglas claras para su uso; por el contrario se pueden convertir en los futuros cambuches, esa no es una solución para la inclusión de esa población vulnerable.