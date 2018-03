Resultados de las loterías y chances de este martes 20 de marzo en Colombia

Loterias

Loterías del 20 de marzo en Colombia:

Cundinamarca 6694 – Serie 195

Tolima 5385 – Serie 016

Cruz Roja 9517 – Serie 198

Huila 3907 – Serie 040

DORADO

Mañana 7259 – Tarde 5734

CULONA:

3242

SUPER ASTRO SOL

8308 – Signo Virgo

SUPER ASTRO LUNA:

8221 – Signo Capricornio

PIJAO:

9716

PAISITA:

Día 1338 – Noche 1587

CHONTICO:

Día 9030 – Noche 9699

CAFETERITO:

Tarde 4172 – Noche 8475

SINUANO:

Día 0104 – Noche 2875

CASH THREE:

Día 972 – Noche 638

PLAY FOUR:

Día 2181 – Noche 4531

SAMAN:

8079

CARIBEÑA:

Día 4493 – Noche 8529

WIN FOUR:

3522

EVENING:

1803

MOTILÓN:

Tarde 7880 – Noche 8002

LA FANTÁSTICA:

Día 1886 – Noche 1421

ANTIOQUEÑITA

Día 0919 – Tarde 8159

EL COLONO:

4212