Cinco apps que te acercan a tu familia en estas vacaciones

El internet se ha convertido en una herramienta fundamental en la vida de las personas y gracias a éste, cada día aparecen diferentes aplicaciones que entretienen a los usuarios y facilitan su día a día. Por este motivo y pensando en las vacaciones, el servicio de streaming más dinámico, diverso y personal del mundo te recomienda otras apps que al igual que Deezer ayudan a unir a las familias colombianas en Semana Santa.

La aplicación que cambió las dinámicas de conversación con nuestras familias, es Whatsapp. Gracias a la opción de grupos, es más fácil comunicarte con tus seres queridos, enviarles fotos y videos con solo un click. Ningún miembro de tu familia se perderá de tus actividades en estas vacaciones.

Sabemos que es complicado que tu familia se acuerde de las fechas importantes, por eso la aplicación que necesitas es Picniic, diseñada para organizar las labores de la familia. Dentro de sus principales características se destaca un calendario unificado que pueden ver todos los miembros, tareas pendientes, un espacio para almacenar información y un catálogo de recetas.

¿Por qué en estas vacaciones no escuchas tu música favorita e invitas a tu familia a rumbear hasta que salga el sol? Muchos responderán a esta pregunta: porque no tenemos los mismos gustos musicales. Sin embargo con aplicaciones como Deezer, eso ya no es un problema porque además de poder armar la fiesta donde quiera que vayas tienes la posibilidad de tener seis perfiles Premium individuales en una sola cuenta para que cada uno de los miembros de tu familia personalice su flow y escuche música al mismo tiempo desde 6 dispositivos diferentes.

O si en esta Semana Santa has decidido no salir de tu casa y tu plan es no pararte de la cama, te recomendamos adquirir un plan familiar de Netflix, que a un módico precio, da la posibilidad de tener hasta cinco perfiles individuales y acceso a las mejores series originales. Compite en estas vacaciones con tu familia y ver quién termina primero la serie de turno.

Una de las aplicaciones que pueden ser la solución para saber dónde están tus hijos en esta semana de vacaciones es Family Locator. En tiempo real todos los miembros de la familia pueden obtener notificaciones cuando llegan a un lugar y recibir una alerta cuando se está haciendo algo indebido. Para los más pequeños tiene un “botón de pánico” que envía una alerta a los padres para que el niño pueda ser localizado.

Si quieres sentirte conectado con tu familia estas vacaciones, empieza a disfrutar de estas aplicaciones que puedes descargar a través de teléfonos inteligentes, televisores Smart TV y computadores.