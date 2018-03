Colombia espera una transición democrática en el Perú

–El gobierno colombiano lamentó profundamente la renuncia del presidente del Perú Pedro Pablo Kuczynski y expresó su esperanza de que la transición gubernamental se produzca en el marco de los principios democráticos.

Las precisiones las hizo en un comunicado expedido por la cancillería, en el que destaca la estrecha amistad bilateral y regional que ha tenido Colombia con el Perú.

Los términos del documento son los siguientes:

El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre de la República de Colombia, lamenta profundamente la renuncia del señor Presidente de la República del Perú, Pedro Pablo Kuczynski Godard, presentada al Congreso de la República el día de ayer.

Colombia, como país hermano conocedor de la tradición democrática del Perú, está segura que la transición gubernamental se dará en el marco de los principios democráticos establecidos en la Constitución y las leyes peruanas, y confía en la estabilidad del Perú, país amigo con el que comparte una estrecha relación bilateral y regional en el marco de la Comunidad Andina y la Alianza del Pacífico. Fin del comunicado.

Mientras tanto, el Congreso peruano, dominado por legisladores de la oposición, se apresta a decidir este jueves en la tarde si acepta o no la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski.

El presidente del parlamento Luis Galarreta indicó que a partir de las 4 de la tarde se realizará el pleno del Congreso para darle trámite constitucional a la carta de dimisión presentada por Kuczynski.

Lagarreta informó que dialogó con los altos mandos militares y aseveró que le han expresado su pleno respaldo al orden constitucional. “El Congreso estará a la altura para que el proceso de transición sea como corresponde”, precisó.

En su carta de renuncia a la presidencia de la República, Kuczynski indicó que ejerció la primera magistratura de la Nación “dando lo mejor de mí, a pesar de la constante obstaculización y ataques de los cuales he sido objeto por parte de la mayoría legislativa desde el primer día en mi gobierno”.

Agregó que “esta confrontación política ha creado un clima de ingobernabilidad que le hace un enorme daño al país y no nos permite avanzar, situación especialmente lamentable si advertimos que nos encontramos ad portas del bicentenario de la República y que tal acontecimiento debería merecer la unidad de todos los peruanos”.

Y concluyó: “Frente a esta difícil situación que se ha generado y que me hace injustamente aparecer como culpable de actos en los que no he participado pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la Presidencia de la República porque no quiero ser un escollo para que nuestra Nación encuentre la senda de unidad y armonía que tanto necesita y que a mí me negaron. No quiero que ni la Patria ni mi familia sigan sufriendo con la incertidumbre de los últimos tiempos”.

Luego en un discurso ante sus parciales, que se manifestaron frente a su residencia, Kuczynski notificó: “No nos vamos a dejar pisotear por delincuentes”, en referencia a quienes lo han acusado de actos corruptos. Y los manifestantes corearon: “No nos vamos a dejar… No nos vamos a dejar..”.

A propósito del tema, la bancada de Nuevo Perú en el Congreso pidió no aceptar la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la Presidencia de la República y continuar con el proceso de vacancia al que iba a ser sometido mañana en el Congreso.

Humberto Quintanilla, vocero de esta organización política de izquierda, dijo que se inclinan por no aceptar la renuncia debido a que Kuczynski no realizó ningún “mea culpa” en el mensaje que dirigió a la Nación la tarde de este miércoles.

“No hizo un ‘mea culpa’ y, por el contrario, ha pretendido presentar al Congreso como el que ha entorpecido su gestión”, manifestó, según lo registra el periódico La Razón de Lima.

Quintanilla ratificó que, a juicio de Nuevo Perú, Kuczynski hizo “negocios” aprovechando su condición de funcionario, lo cual perjudicó los intereses del país.

“Esa es la razón por la cual debería ser vacado”, manifestó.

Asimismo, el parlamentario añadió que pedirá al Congreso iniciar un juicio de residencia a Kuczynski, a fin de evitar su eventual salida del país, debido a la presunta comisión de delitos en su gestión.

“Vamos a trabajar por la profunda renovación de la política del país y que el Perú tenga la oportunidad de salir adelante”, dijo.