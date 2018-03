Guerra comercial desatada por Trump golpea también a Colombia, pese a ser su gran aliado en la región

–La Asociación Nacional de Industriales de Colombia, ANDI, advirtió que el presidente Donald Trump excluyó Argentina , Brazil, Mexico y Canadá de medida de aranceles, pero no a Colombia, a pesar de ser su gran aliado en la región.

También exoneró a Australia, a la Unión Europea y a Corea, advirtió el presidente de la agremiación Bruce Mac Master, por lo que urgió al gobierno del presidente Juan Manuel Santos a “redoblar esfuerzos de diplomacia comercial” para buscar que el ejecutivo estadounidense cambie su decisión respecto a Colombia.

“Otros lo hicieron y lo lograron”, puntualizó el dirigente empresarial.

“Esperamos que EEUU sea consecuente con la calidad de aliado que ha expresado tiene Colombia. No existe ninguna razón para gravar las importaciones provenientes de Colombia “por razones de seguridad nacional”, precisó Mac Master en su cuenta en Twitter, teniendo como base una información del diario The New York Times.

“La administración de Trump comenzó a imponer aranceles rígidos sobre el acero y el aluminio importados a primera hora de la mañana del viernes. Pero otorgó una breve exención a algunos aliados, y en un giro, dijo que podría imponer cuotas de importación para evitar que demasiada metal extranjero inunde en los Estados Unidos”, precisa el influyente periódico estadounidense.

Añade que el grupo exento incluye a Canadá, México, la Unión Europea, Australia, Argentina, Brasil y Corea del Sur.

También reseña que muchos de los países que fueron eximidos están involucrados en conversaciones comerciales en las que Estados Unidos intenta obtener concesiones. Eso incluye a Canadá y México, que están en medio de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y Corea del Sur, que está renegociando su pacto de libre comercio con los Estados Unidos .

La Casa Blanca impuso los aranceles al citar una sección de la ley comercial que otorga al presidente la autoridad para limitar las importaciones para proteger la seguridad nacional. El Departamento de Comercio dijo que los metales eran un riesgo de seguridad nacional porque estaban degradando la base industrial estadounidense, puntualiza The New York Times.

Los líderes de varios países con estrechos vínculos, incluidas alianzas militares, con Estados Unidos habían advertido que las restricciones podrían provocar una guerra comercial y socavar la recuperación económica mundial. También argumentaron que las tarifas serían mutuamente destructivas e ignorarían la complejidad de las redes de suministro modernas, advierte el informativo.

RESPUESTA DEL GOBIERNO COLOMBIANO

A propósito del tema, la ministra de Comercio, María Lorena Gutiérrez anunció que el gobierno colombiano se jugará una nueva carta para ser excluidos de la medida de aranceles para acero y aluminio que tomó EEUU.

Desde Francia, donde participa de reuniones de seguimiento al proceso de ingreso de Colombia a la OCDE, la ministra Gutiérrez, anunció un mecanismo adicional para buscar que los industriales colombianos del acero y el aluminio no se vean afectados por los aranceles que impuso Estados Unidos a las importaciones de esos materiales o de productos que los contengan.

Según explicó la ministra Gutiérrez, el departamento de Comercio de Estados Unidos abrió un mecanismo para que los importadores estadounidenses de acero y aluminio pidan que sus compras en el exterior sean excluidas de los aranceles del 10% y del 25%, respectivamente, que fueron anunciados por el gobierno de EEUU.

De acuerdo con el mecanismo anunciado por el Departamento de Comercio, los importadores podrán acreditar que sus compras en el exterior cumplen una de tres condiciones: que el producto específico no se produce en EEUU; que, si bien es producido, no se consigue en las cantidades o calidades que la demanda requiere; o, por último, que no importarlo significaría un riesgo para la seguridad nacional de ese país.

En ese sentido, el MinCIT le pidió los productores colombianos que se pongan en contacto con sus compradores en Estados Unidos y evalúen conjuntamente la posibilidad de radicar estas peticiones que, sumadas, se unirían a la carta que ya envió el Gobierno colombiano al USTR, solicitando la exclusión de las importaciones provenientes de nuestro país.

En esa comunicación, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo argumentó, entre otras razones, que las exportaciones colombianas no significan un riesgo para la industria ni para la seguridad de EEUU y que es necesario preservar los términos y el buen clima de la alianza estratégica que Colombia y ese país han construido.

“Las medidas anunciadas por la administración de EEUU imponen un reto al Gobierno y al sector privado colombiano. Debemos trabajar de manera estratégica y coordinada para superarlo de la mejor forma”, dijo la ministra Gutiérrez.

Estados Unidos es el principal comprador de productos industriales, agroindustriales y agropecuarios colombianos, es la economía de la que proviene el mayor flujo de inversión extranjera, y ha sido un aliado histórico y estratégico en el desarrollo de programas en distintas áreas de la vida nacional.