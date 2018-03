Algunas rutas zonales modifican temporalmente sus horarios en Semana Santa

Tenga en cuenta que en Semana Santa (26 al 31 de marzo) las siguientes rutas zonales modifican su horario de funcionamiento:

Sábado 31 de marzo

Los servicio Complementarios 14-3 Girardot, 15- 3 Horario Orjuela, 14 – 4 Laches, funcionarán de 4:00 AM 10:30 PM.

No obstante, el complementario 18-2 Barrancas- Porciúncula operará de 4:00 AM 10:30 PM para la misma fecha. (Sábado 31 de marzo) y el servicio 18-14 Torca Tibabita su horario será de 4:00 AM 9:00 PM.

En el caso de la ruta 15- 4 Ramajal desde el Jueves 29 y Viernes 30 será de 4:00 AM 9:00 PM y el Sábado 31 de 4:00 AM 9:30 PM.

Otros servicios que modifican sus horarios

Rutas Zonales de Bosa

Ruta Fecha Horario Temporal 23 Sábado 31 de marzo 4:00 AM 10:30 PM 97 Lunes 26, Martes 27 y miércoles 28 4:00 AM 11:00 PM Jueves 29 y Viernes 30 5:00 AM -9:30 PM Sábado 31 4:00 AM 10:30 PM 99 Lunes 26, Martes 27 y miércoles 28 4:00 AM 10:30 PM Sábado 31 4:00 AM 10:30 PM 496 Lunes 26, Martes 27 y miércoles 28 4:00 AM 10:30 PM 552 Jueves 29 y Viernes 30 5:00 AM 9:30 PM 580 Sábado 31 4:00 AM 10:30 PM 731 Sábado 31 4:00 AM 10:30 PM 107A Jueves 29 y Viernes 30 5:00 AM 9:30 PM 544A Sábado 31 4:00 AM 10:30 PM C105 Lunes 26, Martes 27 y miércoles 28 4:00 AM 10:30 PM Jueves 29 y Viernes 30 5:00 AM 9:30 PM Sábado 31 4:00 AM 10:30 PM C115 Jueves 29 y Viernes 30 5:00 AM 9:30 PM C29 Jueves 29 y Viernes 30 5:00 AM 9:30 PM C52 Jueves 29 y Viernes 30 5:00 AM 9:30 PM C701 Sábado 31 4:00 AM 10:30 PM E26A Jueves 29 y Viernes 30 5:00 AM 9:30 PM E72 Jueves 29 y Viernes 30 5:00 AM 9:30 PM

Rutas Zonales de Engativá

Ruta Fecha Horario Temporal 17-7 Jueves 29 y Viernes 30 NO OPERA 702 Jueves 29 y Viernes 30 5:00 AM 9:00 PM Sábado 31 4:00 AM -10:00 PM 128 Jueves 29 y Viernes 30 5:00 AM 9:00 PM Sábado 31 4:00 AM 9:00 PM 142 Lunes 26, Martes 27 y miércoles 28 4:00 AM 10:00 PM Jueves 29 y viernes 30 5:00 AM 8:00 PM Sábado 31 4:00 AM 8:00 PM 359 Lunes 26, Martes 27 y miércoles 28 4:45 AM 8:00 PM Jueves 29 y viernes 30 NO OPERA Sábado 31 4:45 AM 8:00 PM 492 Lunes 26, Martes 27 y miércoles 28 4:30 AM 9:00 PM Sábado 31 4:30 AM 8:00 PM 12 Lunes 26, Martes 27 y miércoles 28 4:00 AM 9:00 PM Jueves 29 y viernes 30 5:00 AM 8:00 PM Sábado 31 4:00 AM 8:00 PM 83 Lunes 26, Martes 27 y miércoles 28 4:00 AM 9:00 PM Jueves 29 y viernes 30 No OPERA Sábado 31 4:00 AM 8:00 PM E25 Jueves 29 y viernes 30 5:00 AM 9:00 PM Sábado 31 4:00 AM 10:00 PM P500 Lunes 26, Martes 27 y miércoles 28 4:00 AM 9:00 PM Jueves 29 y Viernes 30 5:00 AM 8:00 PM Sábado 31 4:00 AM 8:00 PM SE10 Jueves 29 y Viernes 30 5:00 AM 9:00 PM Sábado 31 4:00 AM 10:00 PM T16 Sábado 31 4:00 AM 8:00 PM 228 Jueves 29 y Viernes 30 5:00 AM 9:00 PM Sábado 31 4:00 AM 10:00 PM 37 Jueves 29 y Viernes 30 5:00 AM 9:00 PM Sábado 31 4:00 AM 10:00 PM 402 Jueves 29 y Viernes 30 5:00 AM 9:00 PM 442 Jueves 29 y Viernes 30 5:00 AM 9:00 PM Sábado 31 4:00 AM 10:00 PM 403B Jueves 29 y Viernes 30 5:00 AM 9:30 PM P49 Jueves 29 y Viernes 30 5:00 AM 9:00 PM Sábado 31 4:00 AM 10:00 PM Z7 Jueves 29 y Viernes 30 5:00 AM 9:00 PM Sábado 31 4:00 AM 10:00 PM 626B Lunes 26, Martes 27 y miércoles 28 4:00 AM 10:00 PM Jueves 29 y Viernes 30 5:00 AM 9:00 PM Sábado 31 4:00 AM 9:00 PM 135 Lunes 26, Martes 27 y miércoles 28 4:00 AM 10:30 PM Jueves 29 y Viernes 30 5:00 AM 9:00 PM Sábado 31 4:00 AM 10:00 PM

Rutas Zonales de Kennedy

Ruta Fecha Horario Temporal 108 Jueves 29 y Viernes 30 5:00 AM 9:00 PM Sábado 31 4:00 AM 10:00 PM 112 Jueves 29 y Viernes 30 5:00 AM 9:00 PM Sábado 31 4:00 AM 10:00 PM 108 Jueves 29 y Viernes 30 5:00 AM 9:00 PM Sábado 31 4:00 AM 10:00 PM

Ruta Zonal de Ciudad Bolívar

Ruta Fecha Horario Temporal P39 Sábado 31 3:45 AM 10:00 PM

Ruta Zonal de USME