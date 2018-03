Así enfrentará la Policía el abigeato en Villavicencio

Loterias

Loterías del 22 de marzo en Colombia:

Bogota 7116 – Serie 084

Quindío 7890 – Serie 136

DORADO

Mañana 6375 – Tarde 6685

CULONA:

6082

SUPER ASTRO SOL

3766 – Signo Escorpión

SUPER ASTRO LUNA:

6957 – Signo Aries

PIJAO:

8301

PAISITA:

Día 7779 – Noche 7193

CHONTICO:

Día 7314 – Noche 1618

CAFETERITO:

Tarde 0493 – Noche 2514

SINUANO:

Día 9075 – Noche 9142

CASH THREE:

Día 344 – Noche 217

PLAY FOUR:

Día 7769 – Noche 8007

SAMAN:

3085

CARIBEÑA:

Día 1405 – Noche 6723

WIN FOUR:

2031

EVENING:

4128

MOTILÓN:

Tarde 5397 – Noche 6679

LA FANTÁSTICA:

Día 6571 – Noche 4116

ANTIOQUEÑITA

Día 2784 – Tarde 7083

EL COLONO:

2738