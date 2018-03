Autoridades han inmovilizado 111 tricimotos en Bogotá

La Secretaría Distrital de Movilidad intensificó en lo corrido de 2018 los operativos contra los tricimotos que circulan ilegalmente en la ciudad y que realizan la actividad de transporte público de pasajeros.

A 14 de febrero de 2018 se han efectuado 43 operativos en los cuales se han impuesto 569 comparendos que han dejado un total de 111 vehículos tipo tricimoto inmovilizados por la Policía de Tránsito.

Los tricimotos son vehículos automotores de tres ruedas, con estabilidad propia y chasis de triciclo, provistos de un motor de combustión interna, eléctrico y/o de cualquier otro tipo de generación de energía, de cilindraje no superior a 50 cm3, si es de combustión interna, y de potencia nominal no superior a 4 kW, si es eléctrico, cuya masa no es superior a 270 kg, y cuyo número máximo de acompañantes es igual a 3 incluido el conductor.

De acuerdo con la Resolución 160 de 2017 emitida por el Ministerio de Transporte, en ningún caso se podrá realizar la prestación del servicio de transporte público de pasajeros en vehículos automotores tipo ciclomotor, tricimoto y cuadriciclo de combustión interna, eléctricos y/o de cualquier otro tipo de generación de energía.

Los principales lugares de Bogotá donde se realizan los controles contra los tricicmotos son los siguientes:

-Estación TransMilenio Toberín y Mazurén (Usaquén)

-AU Sur con KR 67, (Madelena)

-NQS x CL 63g, (Estación TM Simón Bolívar)

-Av. Américas por KR 69B (Estación TM Marsella)

-Portal TransMilenio Suba

-Calle 10 a Calle 6d entre Carreras 92 y 94 (Alameda el Porvenir)

-Av. Ciudad de Cali con Calle 42ª Sur (CC Milenio Plaza)

-Estación TransMilenio (Mundo Aventura)

-Biblioteca el Tintal

-Autopista Norte a Carrera 15 entre Calles 116 Y 106