Colombia y Nicaragua buscan profundizar relaciones comerciales

En su propósito de diversificar la oferta exportable del país y aprovechar las oportunidades que ofrecen los diferentes mercados en el mundo, Colombia explora alternativas que le permitan profundizar el Acuerdo de Alcance Parcial que tiene con Nicaragua desde 1985, el cual otorga preferencias arancelarias entre el 20% al 100% de manera unilateral, a un grupo muy reducido de productos.

El objetivo de las negociaciones, que iniciaron este año, es lograr preferencias arancelarias para productos que Colombia exporta a ese destino como medicamentos, colorantes, cosméticos, preparaciones para lavar, sal, químicos, plásticos y sus manufacturas, cueros y artículos de cuero, artículos de madera, papel, editorial, confecciones, calzado, baldosas, losetas, electrodomésticos, grifería, autopartes, instrumentos de dibujo y muebles de diferentes materias, entre otros.

“Se trata de un mercado interesante para Colombia y representa una oportunidad para diversificar las exportaciones que el país hace hacia Centroamérica, especialmente para la industria y la agroindustria”, dijo la viceministra de Comercio Exterior, Olga Lucía Lozano Ferro.

Nicaragua importa del mundo cerca de US$ 6.000 millones anuales, mientras que Colombia exportó el año pasado a ese país US$ 64,6 millones, lo que representó un aumento del 362,2% con relación al 2016, cuando se despacharon a ese destino US$ 13,9 millones. En 2017, las exportaciones no minero energéticas colombianas a Nicaragua alcanzaron los US$ 24,6 millones.

Entre los principales productos exportados el año pasado estuvieron aceites de petróleo (62%), medicamentos (5%), refrigeradores y congeladores (3%), preparaciones alimenticias (3%) máquinas y aparatos de elevación, carga y descarga (2%).

En enero del presente año, Colombia le vendió a ese mercado US$ 1,5 millones, un aumento del 91% con relación al primer mes del 2017, todo en bienes no minero energéticos.

En cuanto a las importaciones, en 2017 Colombia le compró a Nicaragua US$ 6,2 millones, principalmente maní (80%), tintas (14%), almidón y fécula (1%), suéteres de punto (1%) y máquinas de forjar o estampar metal (1%). En enero de este año las compras que hizo Colombia a Nicaragua sumaron US$ 512.838.