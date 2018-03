Nueva reglamentación para las Fotomultas: Pasan de mecanismo sancionatorio a preventivo y cámaras deben ser visibles

–El Ministerio del Transporte puso en vigencia una nueva reglamentación que acaba con el uso indiscriminado de los medios tecnológicos para detectar presuntas infracciones de tránsito, más conocidas como “fotomultas”. El mecanismo deja de ser sancionatorio y de ahora en adelante es preventivo y las cámaras (o radares) no podrán estar “escondidas”; deberán estar plenamente identificadas para los conductores antes de su ubicación, esto es, ser visibles a 500 metros antes en las carreteras de territorio nacional.

En caso de recibir un comparendo por “fotodetección” que no haya cumplido con la nueva reglamentación, fijada en la Reolución 718, los ciudadanos pueden acercarse a las respectivas autoridades de tránsito de la jurisdicción que impuso el comparendo para ejercer el debido proceso.

De acuerdo con la cartera de Transporte, en los últimos ochos años se impusieron en Colombia 7.577.039 comparendos por la vía de la fotomulta. Solo en enero de 2018 se multaron 88 mil 617 infractores, según datos del SIMIT. Las cuatro ciudades en las cuales se impuso un mayor número de comparendos por “fotodetección”, entre el primero de enero de 2011 y el 31 de enero de 2018, fueron Medellín (1.848.519), Bogotá (881.430), Cali (862.717) y Barranquilla (649.874).



El ministerio del Transporte estableció que los medios tecnológicos utilizados para la detección electrónica de infracciones de tránsito, como cámaras y radares, estarán ahora ubicadas en las zonas identificadas con mayor índice de accidentalidad, para que ayuden en la tarea de prevención de accidentes viales.

La Resolución 718, del 22 de marzo, por la cual se reglamentan los criterios técnicos para la instalación y operación de medios técnicos o tecnológicos para la detección de presuntas infracciones al tránsito (conocidos popularmente como ‘Fotomultas’) y se dictan otras disposiciones.

“Con estas decisiones y el acatamiento de la ley por parte de todos los ciudadanos queremos reducir los índices de accidentalidad y hemos atendido el clamor ciudadano. Ponemos punto final al abuso de los operadores de las fotomultas, pero para lograrlo necesitamos el compromiso de los ciudadanos, que entiendan que la vida en la vía es responsabilidad de todos”, afirmó el ministro de Transporte, Germán Cardona.

“Esperamos que operadores, agentes de tránsito, conductores, tengan un comportamiento ejemplar, legal y transparente en las carreteras del país. Estamos convencidos de que con esta medida seguiremos previniendo accidentes. Pero lo más importante, estamos evitando un uso indiscriminado de estos medios tecnológicos de foto-detección de infracciones”, agregó Cardona.

¿Qué debe hacer el ciudadano?

Teniendo en cuenta la Ley 1843 de 2017 que indica que la dirección contenida en el RUNT es la única válida para que las autoridades de tránsito notifiquen los fotocomparendos y que es responsabilidad del ciudadano actualizar sus datos de notificación como dirección, correo electrónico y teléfono, el RUNT pone a disposición en su página web www.runt.com.co la aplicación de Actualización de Datos de Notificación, con la cual los ciudadanos que ya se encuentran inscritos en el RUNT puedan actualizar sus datos de notificación.

La actualización de datos en la página web del RUNT se puede hacer desde cualquier lugar del país, en línea, tiempo real y no tiene ningún costo. Cada vez que un ciudadano cambie de domicilio, debe realizar este proceso de actualización, con el fin de evitar futuros problemas contravencionales; no hacerlo no lo exonera de los comparendos y dicha actualización es un deber del ciudadano.

¿Qué dice la norma?

La norma también contempla los lineamientos técnicos para la instalación y puesta en operación de los equipos electrónicos utilizados para la detección de presuntas infracciones de tránsito, atendiendo criterios enfocados a favorecer la seguridad vial y prevenir la siniestralidad.

En ese sentido, antes de instalar y poner en funcionamiento los dispositivos electrónicos (cámaras, radares etc.) para la detección de infracciones de tránsito, las autoridades de tránsito competentes deberán contar con la autorización de la Dirección de Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte.

De esta forma, los concesionarios privados tendrán que cumplir los requisitos fijados por Mintransporte que responden a criterios técnicos y, que deberán estar asociados como mínimo a alguno de los siguientes aspectos: siniestralidad, prevención, movilidad e historial de infracciones.

Una vez se haga esta solicitud, la Dirección de Transporte y Tránsito del Ministerio se pronunciará sobre la solicitud en un plazo de 60 días. La respuesta podrá ser: aprobación, negación o solicitud de ajuste. En caso de requerirlo, el solicitante tendrá un plazo no mayor a 10 días para realizarlo.

Las autoridades o concesionarios privados que pretendan instalar medios tecnológicos (cámaras, radares etc.) en vías nacionales, deberán adjuntar el permiso de uso de la infraestructura vial, expedido por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) o el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), según se trate de vías concesionadas o no.

EL ABC

¿Qué es una ‘fotomulta’?

Es la detección electrónica de presuntas infracciones a través de sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios técnicos y/o tecnológicos.

¿Por qué se reglamenta?

En cumplimiento del artículo 2 de la ley 1843 del 14 de julio de 2017

<¿Qué aspectos nuevos trae la resolución? - Los 4 criterios técnicos (Siniestralidad, prevención, movilidad e historial de infracciones) sobre los cuales deberán sustentar las autoridades de tránsito la necesidad de instalar u operar medios técnicos o tecnológicos para la detección de presuntas infracciones de tránsito. - El procedimiento para la autorización - Criterios para la operación enfocados en que el ciudadano pueda conocer y ser avisado de los procedimientos de detección electrónica. ¿Cuáles son los criterios que estableció la resolución? Siniestralidad, prevención, movilidad e historial de infracciones ¿Cuáles son los requisitos para la solicitud de instalación? • Solicitud formal con información general • Con la información general, se debe informar sobre la infraestructura de los SAST y el lugar de ubicación • Sustentación sobre los criterios dispuestos en la resolución (Siniestralidad, prevención, movilidad e historial de infracciones) • Se encuentre acorde con el plan de seguridad de vial • Contar con un cuerpo de agentes de tránsito tal y como están definidos en la resolución ¿Cuánto tiempo tiene la autoridad para notificar a los ciudadanos de una fotomulta? Se debe realizar una validación del comparendo, para lo cual la autoridad cuenta con diez días. Posterior a la validación se cuenta con 3 días hábiles para notificar al ciudadano. El ciudadano cuenta con 11 días para comparecer, la comparecencia puede ser física o virtual. ( El organismo de tránsito debe tener en su página web el mecanismo para la comparecencia electrónica) ¿Cómo notifican una fotomulta? La notificación se puede hacer mediante una de las siguientes formas: • Comunicación escrita a la última dirección electrónica • Notificación a la última dirección física • Por aviso (en las secretarias de tránsito) El ciudadano tiene el deber de tener actualizada su dirección en el RUNT. La actualización se hace siguiendo los siguientes pasos: - Se accede a la página web del runt: www.runt.com.co - Una vez en la página web se entra al recuadro de actualización - Se contestan las preguntas de seguridad y se prosigue a realizar la actualización de la información ¿Qué pasa si las autoridades no notifican a tiempo? No se cumple con el principio de publicidad y garantía del debido proceso. Al ser el debido proceso un derecho fundamental, este es susceptible de protección a través de tutela. ¿Si no notifican a tiempo no se puede exigir el pago? Si la notificación no se realiza a tiempo, no se puede exigir el pago. ¿En qué consiste la señalización? En que siempre deberán existir señales y avisos visibles que informen al ciudadano de la detección electrónica. Dependiendo del tipo de detección, la señalización puede variar. Si es un punto de detección fija para controles de velocidad en las vías nacionales, se tiene la obligación de señalizar con una antelación de 500 metros. Para otro tipo de vías e infracciones, se deben instalar avisos de zonas con monitoreo electrónico. ¿Cuánto tiempo tienen los operadores para acogerse a lo establecido en la resolución? 180 días hábiles para tramitar la autorización tanto para los SAST de detección fija como los móviles definidos en la resolución, entendido el trámite como el proceso de solicitud y su respectiva aprobación. ¿Quién debe tramitar el permiso ante el Ministerio de transporte de los operadores actuales? ¿el privado o el organismo de tránsito? El organismo de tránsito es el encargado de realizar la tramitación del permiso ante el Ministerio de Transporte, al estar la reglamentación orientada a las autoridades competentes de tránsito en cada jurisdicción que serán las encargadas de sustentar la necesidad de instalación y operación y poder delegar el recaudo de las pruebas de las presuntas infracciones a los respectivos operadores con los que tengan contratos. ¿Cómo funciona el recaudo y cómo se distribuyen los recursos? El recaudo y la distribución de los recursos no eran objeto de la reglamentación. ¿Los operadores hoy en día pueden cobrar más del 10% ¿si cobran más quién los vigila? Hoy en día los operadores no pueden cobrar más del 10%, ya que dicha disposición rige para los contratos celebrados a partir de la promulgación de la ley 1843 de 2017. ¿Quién es el titular del derecho para poder instalar una foto multa? ¿El privado o el municipio? Las autoridades de tránsito. ¿Quién puede recaudar los dineros de los fotocomparendos? ¿El privado o la alcaldía? El recaudo no es objeto de la reglamentación. Este asunto se encuentra en el parágrafo 2 del artículo 8 de la Ley. ¿Qué pasa con los contratos vigentes? ¿Cómo se ajustarán los ingresos? ¿Ya no pueden recibir ingresos por más del 10%? Los contratos que fueron suscritos con anterioridad a la promulgación de la ley y que se encuentren vigentes, se rigen por las normas aplicables al momento de su celebración y por el clausulado acordado por las partes. ¿Qué es la validación? La validación de los registros realizados está definida en el numeral ‘n’ del artículo 3 de la resolución, la cual establece que es el “Procedimiento de verificación que realiza el agente de tránsito, de la información registrada mediante los SAST, para el establecimiento de la presunta infracción y expedición de la orden de comparendo.” ¿Qué pasa con las fotomultas móviles? Para efectuar detección móvil como está definida en la Resolución, también deberá surtirse el procedimiento de autorización de los respectivos SAST ante el Ministerio de Transporte por parte de las autoridades de tránsito competentes. Deberá ser informada al ciudadano con aviso de zona de detección electrónica y diferenciarse de los controles en vía con dispositivos móviles, definidos en el reglamento que aluden al procedimiento donde el agente en vía impone de forma inmediata el comparendo. Cifras de contexto - Entre 2010 y 2017, las 10 primeras ciudades y departamentos donde se presentaron mayor imposición de comparendos por fotodetección, según el SIMIT, fueron Medellín (1.848.519); Bogotá (881.430); Cali (862.717), Barranquilla (649.874), Atlántico (341.545), Santa Marta (320.366), Floridablanca (257.233), Bello (216.695), Puerto Colombia (158.903) y la Dorada (135.063). - Cifras de la Dirección de Tránsito y Transporte Policía Nacional, revelan que en 2017, el número de accidentes en las vías nacionales disminuyó 15,2%, con 53.932 incidentes, mientras que en 2016 totalizaron 63.591. El reporte deja ver que con respecto a víctimas fatales, estas bajaron desde 6.614 en 2016 a 6.084 en 2017, una disminución de 8%. Igualmente, en este número de accidentes la cifra de lesionados cayó 14% al registrarse en el último año 68.427, mientras que en 2016 alcanzó los 79.675. (Fotos Mintransporte)