14 años de prisión para exalcaldesa de San Vicente de Chucurí, por contratar construcción de un acueducto que nunca funcionó?

Luego de diversas labores investigativas en las que la Fiscalía General de la Nación constató en terreno que el acueducto que beneficiaría a San Vicente de Chucurí (Santander), en realidad era un lote abandonado con un tanque en pésimo estado por la humedad y tubería averiada, fue posible obtener una condena ejemplar contra los señalados responsables de este descalabro administrativo que hoy tiene sin agua potable a varios habitantes del área rural.

El juez Promiscuo del Circuito de San Vicente de Chucuri? acogio? los argumentos de una fiscal de la Direccio?n Especializada contra la Corrupcio?n y sentencio? a 14 an?os de prisio?n a la exalcaldesa de esa poblacio?n, Emilce Sua?rez Pimiento; al tiempo que impuso 9 an?os de ca?rcel para el contratista y representante legal del Consorcio Lizama III, Libardo Angulo Rojas; y el interventor, E?dgar Uribe Schroeder.

Los hechos

El 12 de diciembre de 2008, fue suscrito el contrato nu?mero 102 entre la entonces alcaldesa de San Vicente de Chucuri?, Emilce Sua?rez Pimiento, y el representante legal del Consorcio Lizama III, por valor de mil ciento diecinueve millones ciento cuarenta mil ochocientos ochenta y nueve pesos ($1.119.140.889). El objeto era la construccio?n del acueducto para las veredas Tempestuosa, Can?o Tigre y la Siberia, en las que viven ma?s de 100 familias que nunca han tenido agua potable.

Con preocupacio?n, la comunidad se percato? que el periodo de la entonces alcaldesa termino? y no recibieron el servicio tan esperado, asi? que denuncio? ante la Fiscali?a.

En las indagaciones se establecio? que la sen?ora Emilce Sua?rez Pimiento, en calidad de alcaldesa, contrato? sin previa autorizacio?n del concejo municipal, contrario a la ley; asimismo, liquido? y termino? el contrato sin verificar el cumplimiento, es decir que no constato? que el acueducto funcionara.

Adicionalmente, la Fiscali?a demostro? que no fueron comprados materiales de calidad ni se conto? con personal ido?neo para la ejecucio?n de obra, por esta razo?n la tuberi?a se estallo? en una prueba porque no aguanto? la carga hidra?ulica. Finalmente, quedo? documentado que jama?s se cumplio? con el objeto del contrato, pero si? fue pagado en su totalidad.

En la audiencia de juicio la delegada de la Fiscali?a manifesto?: “el reproche es directamente hacia el no cumplimiento del objeto contractual que conllevo? una inversio?n inu?til por parte del Ministerio de Vivienda y del municipio, en una obra que nunca se puso en funcionamiento y que si? afecto? a la comunidad”.

Los condenados

Emilce Sua?rez Pimiento (exalcaldesa 2008-2011) condenada por los delitos de peculado por apropiacio?n, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad material en documento pu?blico. Recibio? una pena de 14 an?os de prisio?n sin derecho a la suspensio?n de la ejecucio?n de la pena ni la domiciliaria como sustitutiva de la medida carcelaria.

Libardo Angulo Rojas (representante legal del consorcio Lizama III) sentenciado a 9 an?os en centro carcelario. Fue acusado por los delitos de peculado por apropiacio?n y falsedad en documento pu?blico.

Edgar Uribe Schroeder (interventor) condenado a 9 an?os de prisio?n por los delitos de peculado por apropiacio?n y falsedad documento pu?blico. Segu?n la investigacio?n, esta persona no verifico? ni vigilo? la correcta ejecucio?n de las obligaciones surgidas en el contrato. Uribe Schroeder recibio? beneficio de detencio?n domiciliaria.