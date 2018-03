18.000 uniformados de la policía reforzarán la seguridad en la Semana Santa en Bogotá

Para la tranquilidad de los bogotanos que se quedan en la ciudad y de los visitantes que llegan, desde este lunes se puso en marcha la campaña de la Policía Nacional #YoProtejoLaVida, la cual busca garantizar la seguridad de los ciudadanos.

A nivel nacional se ha desplegado un dispositivo en el que participarán más de 50.000 policías. En Bogotá, las autoridades dispusieron de más de 18.000 uniformados de las diferentes estaciones y comandos.

El coronel Jorge Urquijo, comandante operativo (E), aseguró que para los temas religiosos específicamente fueron destinados 2.500 uniformados, hombres y mujeres, de las diferentes especialidades de la policía.

“Van a estar comprometidos con las actividades de vigilancia, control y acompañamiento a todas las personas que van a asistir a los eventos religiosos de la ciudad“, dijo.

Las autoridades estarán exclusivamente dedicados al acompañamiento en más de 350 iglesias de la ciudad, los senderos peatonales, cliclorutas y parques.

Además el oficial dijo que con campañas pedagógicas se alertará permanentemente a la ciudadanía para que sigan las instrucciones de seguridad a la hora de visitar las diferentes iglesias y monumentos religiosos.

Algunas de las recomendaciones hechas por las autoridades son:

-No subir al cerro de Monserrate con niños menores de un año de edad ni de en brazos, así como mujeres en estado de gestación, personas con discapacidad y/o problemas cardiacos.

-El ascenso debe ser por el camino regular y de forma ordenada.

-No abandonar elementos que puedan ocasionar incendios.

-No tomar caminos alternos y/o atajos para evitar accidentes o pérdida de las personas.

-Ir con ropa cómoda y bien hidratados.