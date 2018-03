Gobierno ecuatoriano confirma secuestro de periodistas y dice que al parecer fueron llevados a Colombia

–El ministro del Interior de Ecuador, César Navas, confirmó el secuestro de dos periodistas y un conductor del diario El Comercio en la frontera con Colombia y tácitamente señaló que presumiblemente el plagio sería obra de las disidencias de las Farc, que habrían llevado a sus víctimas a territorio colombiano.

Por este hecho, el alto funcionario ecuatoriano, en rueda de prensa, indicó que se ha pedido al gobierno colombiano su ayuda para tratar de ubicar y rescatar a los secuestrados, además de demandarle mantener una presencia permanente en la frontera para frenar la ola de violencia que se ha venido registrando en la zona, de la cual responsabilizó a Colombia, pues la atribuyó a la grave situación creada por el narcotráfico.

“La amenaza no está en Ecuador, está en territorio colombiano. Los cultivos y los laboratorios de droga no están en Ecuador, están en Colombia”, advirtió y agregó que se trata de “un enemigo difícil que no opera en nuestro territorio, sino en Colombia”.

El ministro reveló que “ya hubo contacto con los secuestradores de los tres trabajadores”, sin establecer lo que habrían dicho sobre los móviles y pretensiones de su acción ilegal.

“Vamos a realizar todos los esfuerzos necesarios para que este suceso termine de manera positiva y no existan complicaciones mayores”, precisó Navas.

El secuestro se produjo en horas de la manaña de ayer en la parroquia Mataje, del cantón San Lorenzo, Provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia.

“Tenemos registro de que los tres ciudadanos pasason por el retén militar y que recibieron las advertencias correspondientes al riesgo de circular por esta zona, del límite político internacional”, añadió.

“Tenemos resultados positivos en los operativos realizados en la frontera. Hemos cerrado puertas para no permitir el ingreso de droga en el país”, explicó.

Navas indicó que se ha implementado la prohibición de circulación de ciudadanos que no habiten en la zona de Mataje, mientras las unidades de Policía Nacional trabajan para dar con el paradero de los secuestrados.

“Se ha dado la instrucción directa a las Fuerzas Armadas y a la Policía de Ecuador para la prohibición de la circulación de los ciudadanos que no habiten en las zonas cercanas al límite político internacional del cantón San Lorenzo”, advirtió.

“Nuestro Gobierno combate frontalmente y sin tregua al crimen transnacional y organizado. Durante el último trimestre del año pasado reforzamos nuestra frontera con resultados positivos”, puntualizó. “Estas organizaciones delictivas han sentido el poder del Estado ecuatoriano. Estamos cerrando las fronteras para no permitir el paso de la droga al país. Ecuador no será un país para el tránsito de droga”.

Fionalmente, el ministro dijo: “Enfrentamos una situación no deseada y a nombre del Gobierno Nacional convocamos a la unidad nacional para que Ecuador sea un país de paz”.