Lanzan programa de acreditación internacional de jóvenes para la creación de contenidos digitales

El Ministerio de Tecnologías, a través de la iniciativa Industrias Creativas Digitales, junto con Colciencias y Naska Digital abren la convocatoria Digital Young Program para formar gratuitamente a 300 jóvenes de grados 9°, 10° y 11 en animación 2D, 3D y desarrollo de videojuegos.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), Colciencias y Naska Digital lanzan Digital Young Program, primer proyecto en Colombia y Latinoamérica enfocado en el descubrimiento de talentos en jóvenes para la creación de contenidos digitales en las líneas de animación 2D, 3D y desarrollo de videojuegos con herramientas de software certificadas internacionalmente.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Colombia le apuesta a descubrir nuevos talentos para que se formen como productores de contenidos digitales, a través del desarrollo de habilidades y competencias en tres de las mejores herramientas de software para la producción de contenidos digitales: ToonBoom, Autodesk y Unity. Estas tecnologías han sido utilizadas para desarrollar películas como Los Simpson, Los Vengadores, El hobbit: Un viaje inesperado y videojuegos como Super Mario Run, Pokemon Go entre otros.

300 jóvenes colombianos, entre los 13 y los 17 años de edad, tendrán la oportunidad de formarse gratuitamente en los Vivelabs y Puntos Vive Digital Lab de Bogotá, Barranquilla, Soledad (Atlántico) y Manizales, laboratorios digitales que cuentan con las licencias de dichos programas. Además, podrán acreditarse internacionalmente en el manejo de este tipo de software luego de finalizar exitosamente su proceso de formación con una duración de 80 horas (60 presenciales y 20 virtuales).

Según el estudio Global Animation Industry Strategies, Trends & Opportunities, publicado por Digital Vector, en 2017, el valor global total de la industria de animación fue de US$ 254 billones y para 2020 se proyecta que alcance la cifra de los US$ 270 billones. El tamaño del mercado de contenidos de animación fue de US$ 2.4 billones y tiene un crecimiento anual del 8% y el de la industria de videojuegos a nivel global fue de US$ 92 billones en 2017.

La industria colombiana de la animación en 3D está creciendo alrededor del 7% anual. Colombia cuenta con más de 25 estudios de animación y más de 45 estudios de videojuegos; cifras que van creciendo paulatinamente, ante la demanda de contenidos de alta calidad en múltiples plataformas por parte de países como Estados Unidos y Canadá que son referentes internacionales, según el último estudio de Digital Vector en el 2017.

Por ejemplo, Colombia es el primer país latinoamericano y el tercero a nivel mundial del ranking de acreditaciones de usabilidad de la herramienta Toon Boom luego de Estados Unidos y Filipinas. Productos de esta firma como Harmony y Storyboard son usados por la industria creativa internacional en compañías como Disney y producciones para canales de televisión como Cartoon Network, Discovery Channel, Fox, entre otras.

Sobre los programas de desarrollo a los que podrán acceder los jóvenes seleccionados:

Toon Boom Animation Inc es una compañía de software canadiense especializada en software de producción de animación y storyboards para cine, televisión, web, juegos dispositivos móviles y aplicaciones de formación que tiene presencia en 125 países y abarca más del 50% de las producciones animadas y caricaturas que circulan en televisión entre las que se destacan Los Simpson y Pokemon.

Autodesk, es usado para gráficos 3D en producciones como Halo4 y la serie South Park

Unity ha sido usado en producciones como Pokemon Go, Angry Birds Epic y Temple Run 2.

Requisitos para participar en Digital Young Program:

Estar dentro del rango de edad de los 13 a 17 años.

Estar cursando alguno de los grados 9°,10° y/o 11.

Contar con disponibilidad de tiempo tres días por semana, 3 horas por cada sesión.

Cumplir con la intensidad horaria que exige el programa en su totalidad.

Para poder hacer efectiva la inscripción de los datos de este formulario debe diligenciarse en compañía de los padres de familia o acudientes responsables.

Este programa se divide en dos etapas

Exploración e identificación de las habilidades de cada estudiante en Contenidos Digitales, para las líneas de 2D, 3D y videojuegos.

fase de entrenamiento en herramientas de software para generar las habilidades propias y competencias en Animación y 2D, 3D y Desarrollo de Videojuegos.