Distrito demolió construcciones ilegales en Bosa

La Alcaldía de Bosa demolió varias construcciones que se realizaban de forma ilegal en inmediaciones del río Tunjuelito, exactamente en el Humedal la Isla.

De acuerdo con las autoridades, los predios habían sido vendidos de forma ilícita por “terreros”, además dos espejos de agua aledaños fueron desecados a causa de las obras, lo que constituye una grave afectación para el humedal.

Por su parte, el alcalde de la localidad de Bosa, Javier Alba, pidió a los ciudadanos verificar primero la legalidad del terreno, si es apto para construir y por lo tanto cumple con todas las especificaciones técnicas y legales.

En el operativo estuvieron presentes la Policía, el ICBF, Acueducto, Hábitat, Secretaría de Ambiente y Secretaría de Gobierno.

¿Sabe qué pasa cuando se construye de manera ilegal? No sea otra víctima de los terreros quienes construyen en espacios que no les pertenecen y/o no cumplen con la normativa

