En estas vacaciones disfruta del sol, pero mantenlo a la sombra

Una vez más, muchos de nosotros nos aprestamos a empacar maletas y coger camino rumbo a alguno de los maravillosos sitios de descanso que tenemos en este país. Una Colombia con una ubicación geográfica privilegiada y envidiada en la que el sol se siente y se ve con intensidad los 365 días del año.

Hasta ahí todo perfecto, pero, ¿están seguros que llevan todo lo indispensable en el equipaje? Por si acaso, vale la pena volver a revisar para que no falte nuestro kit de protección solar: Lentes oscuros con protector UV y diseño envolvente, bloqueador solar con un factor de protección mínimo de 30, gorra o sombrero o en su defecto una sombrilla y ropa protectora ¡Y no!, no son un encarte porque la exposición a los rayos ultravioleta sin ningún tipo de filtro, puede ser nefasta para nuestra salud.

Tampoco es una exageración, según explica Willer Guevara, viceministro de Políticas y Normalización, el IDEAM advirtió que, entre diciembre de 2017 y marzo del 2018, se esperan valores peligrosos de radiación ultravioleta en todo el territorio nacional, aunque los máximos niveles se darán en las zonas montañosas, particularmente al sur de Antioquia, Santanderes, Tolima, Eje Cafetero, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Cauca y Nariño.

“En estas temporadas la gente suele ir a sitios soleados, bien sea en la playa o en otros sitios y la recomendación es que se protejan de los rayos ultravioleta, sobre todo cuando estén expuestos directamente al sol. El horario más crítico va entre las 10 de la mañana y 2 de la tarde cuando no debería uno estar expuesto mayor tiempo al sol, pero preferiblemente tampoco exponerse entre las 9 y las 4, que es cuando los rayos ultravioleta son más intensos”, puntualizó el Viceministro Guevara.

¿Por qué Colombia es tan susceptible a la radiación UV?

En nuestra privilegiada ubicación geográfica sobre la zona ecuatorial, los rayos solares caen más directamente que en las latitudes medias y la radiación UV resulta ser más intensa en esa área. Además, Colombia por estar ubicada en el trópico, que es la zona de la Tierra donde se presentan los más bajos promedios de ozono total, es un país que presenta alta incidencia de radiación ultravioleta durante todo el año.

La altitud determina de igual forma, la cantidad de radiación UV que se recibe. Al encontrarnos ubicados a mayor altura sobre el nivel del mar, el efecto atenuante que pueda tener la atmósfera frente a la radiación ultravioleta disminuye dramáticamente.

¿Por qué debemos protegernos de la radiación UV?

Los seres humanos expuestos a la radiación UV disminuyen sensiblemente su capacidad inmunológica, con lo cual se pueden activar enfermedades producidas por virus y bacterias y el efecto de las vacunas puede verse disminuido. Otro de los grandes damnificados es el ojo humano porque provoca importantes lesiones como fotoquerato, conjuntivitis, cataratas, retinitis solar y degeneraciones maculares.

En la piel, produce diferentes enfermedades: eritema, quemadura solar, fotoenvejecimiento y fotocarcinogénesis. Pero la consecuencia más grave que tiene la sobre exposición o inadecuada exposición a los rayos UV es el cáncer de piel. Si no se detecta en forma temprana, produce lesiones en otras partes del cuerpo (metástasis) y puede comprometer órganos vitales como el hígado y los pulmones.

Pero no solo la sobreexposición a la radiación ultravioleta afecta a los seres humanos. Uno de los mayores efectos se encuentra en las especies marinas; en diferentes estudios se ha demostrado que las radiaciones solares en exceso tienen efectos adversos en el crecimiento, la fotosíntesis y la reproducción del fitoplancton, alterando la cadena alimenticia en los ecosistemas marinos y consecuentemente, reduciendo la producción pesquera mundial.

Para que sus vacaciones no le salgan caras, le recomendamos:

– Evitar la exposición directa al sol entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde. Cerca del 80% de la radiación UV se recibe en este periodo de tiempo.

– Incrementar el tiempo de resguardo en la sombra. Esta es una de las principales defensas contra la radiación solar.

– Usar ropa protectora cuando se está exponiendo al sol, es decir, camisa de manga larga y sombreros de ala ancha para proteger los ojos, la cara y el cuello.

– Controlar que zonas como las orejas, labios, entorno de ojos, cuello, la nuca, pies y manos estén cubiertas y protegidas.

– Usar protectores solares 30 minutos antes de la exposición solar y reaplicar entre cada 2 a 4 horas, aunque diga que es a prueba de agua.

– Deben cuidarse más de la exposición al sol los rubios o pelirrojos, sobre todo si tienen ojos claros, muchos lunares, así como quienes tienen antecedentes familiares de cáncer en la piel.

– Los bronceadores no protegen, por el contrario, sensibilizan más la piel a la acción de los rayos UV. Si su intención es oscurecer la piel, expóngase al sol durante varios días sin excederse y utilizando protector.

– Si su piel además de roja, arde y duele, no se automedique, consulte con un médico ya que puede ser una quemadura de primer grado.