La sorpresiva visita del líder coreano Kim Jong Un a China y su entrevista con Ki Jinping

— El presidente del Partido de los Trabajadores de Corea (PTC) y presidente de la Comisión de Asuntos del Estado de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), Kim Jong Un, realizó una visita no oficial a China del domingo al miércoles a invitación del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) y presidente de China, Xi Jinping.

Xi conversó con Kim durante la visita de éste en el Gran Palacio del Pueblo de Beijing. Xi y su esposa, Peng Liyuan, celebraron un banquete de bienvenida para Kim y su esposa, Ri Sol Ju, y asistieron a una representación artística juntos.

El primer ministro de China y miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del PCCh, Li Keqiang, y el también miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del PCCh así como del Secretariado del Comité Central del PCCh, Wang Huning, al igual que el vicepresidente chino, Wang Qishan, asistieron por su parte a actividades relacionadas con la visita.

Xi dio una cálida bienvenida a Kim durante las conversaciones en esta primera visita suya a China en nombre del Comité Central del PCCh.

Xi dijo que agradeció que Kim le enviase una carta de felicitación tras el XIX Congreso Nacional del PCCh por su reelección como secretario general del Comité Central del PCCh y por asumir el cargo de presidente de la Comisión Militar Central (CMC) del PCCh.

Xi también recibió con agrado la posterior felicitación de Kim hace unos días inmediatamente tras ser reelegido presidente de China y de la CMC del país.

Xi señaló que la visita de Kim a China, realizada en un momento especial y de gran importancia, encarna en toda su dimensión la gran importancia que el camarada presidente y el Comité Central del PTC conceden a las relaciones entre los dos países y partidos.

“Le alabamos por esta visita”, aseguró Xi a Kim.

Kim recordó, por su parte, que en China se han producido recientemente y de forma sucesiva una serie de importantes y felices acontecimientos, como fue la exitosa celebración el año pasado del XIX Congreso Nacional del PCCh y, hace poco, de las sesiones anuales de la Asamblea Popular Nacional y el Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino.

Kim incidió en que el camarada Xi Jinping disfruta del apoyo del PCCh y del pueblo del país entero, se convirtió en el núcleo del liderazgo y fue reelegido presidente de China y de la CMC y que por ello era su obligación venir a felicitarlo en persona, en línea con la tradición de amistad entre la RPDC y China.

La situación en la península coreana evoluciona rápidamente en estos momentos y se han producido muchos cambios importantes, relató Kim, que añadió que sintió que debía venir a informar puntualmente en persona al camarada secretario general Xi Jinping de la situación por camaradería y responsabilidad moral.

Xi señaló que la amistad tradicional entre China y la RPDC, trabada y cultivada meticulosamente por los líderes de las viejas generaciones de ambos partidos y países, es un patrimonio precioso para ambos lados.



Los líderes de las viejas generaciones de los dos países, que compartieron ideales y creencias comunes así como una profunda amistad revolucionaria, confiaron en ellas y se dieron apoyo mutuamente, y escribieron una bella página en la historia de las relaciones internacionales, rememoró Xi.

El líder chino dijo que los líderes de varias generaciones de China y la RPDC han realizado estrechos intercambios y se han llamado frecuentemente, como si fuesen familiares.

Los dos partidos y países se han apoyado mutuamente y se han coordinado a largo plazo, y han hecho grandes contribuciones al desarrollo de la causa socialista.

“Tanto el camarada presidente como yo hemos experimentado personalmente y sido testigos del desarrollo de la relación entre China y la RPDC”, relató Xi, que añadió que ambos lados han declarado en repetidas ocasiones que la amistad tradicional entre China y la RPDC debe ser legada continuamente y desarrollarse mejor.

“Esta es una elección estratégica y la única correcta, que ambos lados han hecho basándose en la historia y en la realidad, la estructura internacional y regional y la situación general de los lazos entre China y la RPDC. Esto no debería cambiar y no lo hará por ninguna causa particular en ningún momento”, afirmó Xi.

El PCCh y el gobierno chino valoran mucho los lazos de cooperación amistosa entre China y la RPDC, recalcó Xi. Es un principio inquebrantable del PCCh y el del gobierno chino el mantener, consolidar y desarrollar una buena relación con la RPDC”, enunció.

“Estamos dispuestos a trabajar junto a los camaradas de la RPDC, mantenernos fieles a nuestro propósito original y avanzar juntos para promover el desarrollo estable y saludable a largo plazo de las relaciones entre China y la RPDC, beneficiar a los dos países y a sus pueblos y hacer nuevas contribuciones a la paz, la estabilidad y el desarrollo regionales”, dijo.

El líder chino hizo cuatro propuestas sobre el desarrollo de las relaciones entre China y la RPDC.

En primer lugar, continuar aplicando el principio rector de los intercambios de alto nivel, que históricamente siempre han tenido el más importante rol de guía y promoción de las relaciones entre China y la RPDC. Ante las nuevas circunstancias, estoy dispuesto a mantener contacto frecuente con el camarada presidente a través de diversos medios, como el intercambio de visitas y de enviados especiales, así como de cartas entre nosotros, planteó.

En segundo lugar, aprovechar plenamente las prácticas de la comunicación estratégica, cuyo valor ha sido probado a lo largo del tiempo. Los dos países guardan la excelente tradición de realizar intercambios de pareceres sobre los asuntos más importantes de forma frecuente. Ambos lados deben aprovechar plenamente el importante papel de los intercambios interpartidarios, promover los intercambios y la cooperación entre los dos países en varias áreas y reforzar la comunicación y la confianza mutua.

En tercer lugar, avanzar activamente en el desarrollo pacífico. El socialismo con peculiaridades chinas ha entrado en una nueva era, y la construcción socialista de la RPDC también ha traído consigo un nuevo periodo histórico. Estamos preparados para hacer esfuerzos conjuntos con el lado de la RPDC, adaptarnos a la tendencia de los tiempos, mantener alto el estandarte de la paz, el desarrollo, la cooperación y el beneficio mutuo, contribuir sin pausa al bienestar de los dos pueblos y hacer contribuciones positivas a la paz, la estabilidad y el desarrollo regionales.

En cuarto lugar, afianzar los cimientos de voluntad popular de la amistad entre China y la RPDC. Ambos lados deben, a través de diversos medios, mejorar los intercambios interpersonales, consolidar las bases de la voluntad popular para las relaciones bilaterales amistosas, incentivar especialmente los intercambios entre la juventud, heredar y llevar adelante la noble tradición de la amistad entre China y la RPDC.

Kim contestó que se sentía animado e inspirado en gran medida por la importante visión del secretario general Xi sobre la amistad entre la RPDC y China y el desarrollo de las relaciones entre ambos países y partidos.

La amistad entre la RPDC y China, fundada y cultivada por los líderes de las viejas generaciones de los dos países, es inquebrantable, afirmó. Es la elección estratégica de la RPDC legar y desarrollar la amistad con China ante la nueva situación, y así seguirá siendo ante cualquier circunstancia.

Kim dijo que con su visita buscaba encontrarse con los camaradas chinos, mejorar la comunicación estratégica y profundizar en la amistad tradicional, con la esperanza de tener la oportunidad de reunirse a menudo con el camarada secretario general Xi Jinping, y mantener estrecho contacto con él a través de medios como los enviados especiales y las cartas, con el fin de elevar a un nivel superior la guía de los encuentros de alto nivel en las relaciones entre los dos partidos y países.

Los dos lados se informaron mutuamente de sus respectivas situaciones internas. Xi dijo que el XIX Congreso Nacional del PCCh trazó un gran mapa para la conversión de China en un poderoso país socialista moderno en todos los aspectos — construir una sociedad modestamente acomodada en todos los aspectos para 2020, materializar básicamente la modernización socialista para 2035 y construir un poderoso país socialista moderno que sea próspero, fuerte, democrático, civilizado, armonioso y bello hacia mediados del siglo.

El PCCh liderará a todos los grupos étnicos del pueblo chino en el trabajo continuado con gran determinación y esforzándose sin descanso por la consecución del sueño chino de la revitalización nacional”, explicó Xi.

“Hemos reparado en que el camarada presidente ha liderado al PTC y al pueblo de la RPDC en la toma de una serie de medidas activas y en la consecución de logros en el desarrollo de la economía y la mejora del bienestar del pueblo en los últimos años”, elogió Xi.

El lado chino espera estabilidad política, desarrollo económico y felicidad popular en la RPDC y apoya al PTC, dirigido por el camarada presidente, en el liderazgo del pueblo de la RPDC hacia el avance por la vía del socialismo, así como en el empeño de los camaradas de la RPDC en el desarrollo de la economía y en la mejora de las vidas de la población, añadió.

Kim alabó que, desde el XVIII Congreso Nacional del PCCh, el Comité Central del PCCh con el camarada Xi Jinping como núcleo, con un tremendo valor político y un fuerte sentido de la responsabilidad, ha desarrollado un nuevo pensamiento y nuevas ideas, los ha llevado a la práctica, y ha solucionado muchos difíciles problemas que nunca se habían resuelto, mientras ha conseguido numerosas cosas importantes que llevaban tiempo pendientes pero nunca se acababan de lograr. Estos éxitos alcanzados han demostrado plenamente que la línea del PCCh es la correcta y acorde con las condiciones nacionales. En particular, el camarada secretario general propuso los requisitos de que el Partido debe ejercer una autosupervisión efectiva y practicar una estricta autogobernanza en todos los aspectos, lo que ha contribuido considerablemente a la construcción del PCCh, y conseguido el liderazgo integral del PCCh sobre toda labor. Actualmente, el PTC también está intensificando sus esfuerzos por luchar contra la arrogancia, la burocracia y la corrupción.

Kim afirmó que espera sinceramente que China siga logrando nuevos grandes éxitos en el proceso de construir una sociedad modestamente acomodada en todos los aspectos y un poderoso país socialista moderno.

Los dos líderes intercambiaron puntos de vista en profundidad sobre la situación del mundo y la península coreana.

Xi destacó que se han producido cambios positivos en la península coreana desde este año, y que China valora los importantes esfuerzos hechos por la RPDC.

En cuanto a ese asunto, Xi dijo que China se adhiere al objetivo del desarme nuclear de la península, la salvaguarda de la paz y la estabilidad en la península y la solución de los problemas mediante el diálogo y las consultas.

China pide a todas las partes que apoyen la mejora de las relaciones intercoreanas y realicen esfuerzos concretos para facilitar las conversaciones de paz, dijo Xi, quien apuntó que China continuará desempeñando un papel constructivo respecto de la cuestión y trabajará con todas las partes, incluida la RPDC, para el deshielo de la situación en la península.

Kim dijo que la situación en la península coreana está empezando a mejorar y que la RPDC ha tomado la iniciativa de rebajar las tensiones y plantear propuestas para las conversaciones de paz.

“Nuestra postura reiterada es de compromiso con el desarme nuclear de la península, de acuerdo con la voluntad del difunto presidente Kim Il Sung y el difunto secretario general Kim Jong Il”, afirmó.

Kim dijo que la RPDC está decidida a transformar los lazos intercoreanos en una relación de reconciliación y cooperación y a celebrar una cumbre entre los líderes de los dos lados.

La RPDC está dispuesta a dialogar con Estados Unidos y celebrar una reunión entre los dos países, apuntó Kim.

“La cuestión del desarme nuclear de la península coreana puede resolverse si Corea del sur y Estados Unidos responden a nuestros esfuerzos con buena voluntad y crean una atmósfera de paz y estabilidad tomando medidas progresivas y sincronizadas para la materialización de la paz”, señaló el líder de la RPDC.

La RPDC espera reforzar la comunicación estratégica con China durante el proceso, además de salvaguardar conjuntamente la tendencia hacia las consultas y el diálogo así como la paz y la estabilidad en la península, aseguró Kim.

Antes de las conversaciones, Xi celebró una ceremonia de bienvenida para Kim en el Salón Norte del Gran Palacio del Pueblo.

Al término de éstas, Xi y Peng organizaron un banquete de bienvenida para Kim y Ri, en el cual Xi dijo que en la hermosa estación de la primavera, cuando todo vuelve a la vida, la visita no oficial del camarada Kim Jong Un y la dama Ri Sol Ju a China es de gran importancia para las dos naciones a la hora de profundizar en la comunicación, fortalecer la coordinación y promover la cooperación, y elevará las relaciones entre los dos partidos y países a una nueva altura en la nueva etapa histórica, al tiempo que contribuirá considerablemente al impulso de la paz, la estabilidad y el desarrollo en la región.

Xi destacó que tuvo unas conversaciones sinceras y amistosas con el presidente Kim Jong Un. “Acordamos que llevar adelante la amistad tradicional entre China y la RPDC concuerda con los intereses comunes de ambas partes y es la elección estratégica común de ambos lados”.

“No importa cómo cambie la situación internacional y regional, ambos abrazaremos con firmeza la tendencia global del desarrollo y la situación general de las relaciones entre China y la RPDC, reforzaremos nuestros intercambios de alto nivel, profundizaremos en nuestra comunicación estratégica, ampliaremos nuestros intercambios y cooperación y beneficiaremos a los pueblos de ambas naciones y de todos los países”, agregó Xi.

Durante su intervención en el banquete, Kim manifestó que, a raíz de los cambios sin precedentes en la situación de la península coreana, realizó una visita rápida a China con el deseo de promover la paz y la estabilidad en la península y continuar desarrollando la amistad entre la RPDC y China.

Kim explicó que el hecho de que eligiera a China como destino de su primera visita a un país extranjero demuestra su voluntad de llevar adelante la tradición de la amistad entre la RPDC y China y de cómo aprecia esta amistad.

“He matenido unas provechosas conversaciones con el secretario general Xi Jinping acerca del desarrollo de las relaciones entre los dos partidos y los dos países y de nuestras respectivas situaciones internas, el mantenimiento de la paz y la estabilidad en la península coreana, así como de otros asuntos”, señaló Kim.

“En esta primavera llena de felicidad y esperanzas, creo que mi primera reunión con el secretario general Xi Jinping dará abundantes frutos para la amistad entre la RPDC y China y facilitará la paz y la estabilidad en la península coreana”, subrayó.

Durante la visita, Xi y Peng ofrecieron un almuerzo para Kim y Ri en la sala Yangyuanzhai de la Residencia de Huéspedes de Estado de Diaoyutai, lugar que, según Xi, ha sido testigo del desarrollo de la amistad tradicional entre los dos países. Los estrechos vínculos entre los líderes de las generaciones mayores de los dos partidos y los dos países “han sido un ejemplo para nosotros”, resaltó Xi.

“Invitamos al presidente Kim Jong Un y su esposa, Ri Sol Ju, a China cuando quieran”, indicó Xi.

Por su parte, Kim defendió que la amistad entre la RPDC y China es especialmente valiosa y que quisiera aunar esfuerzos con Xi para cumplir la noble voluntad de los líderes de las generaciones pasadas, continuar y desarrollar la amistad entre la RPDC y China, que permanece sin cambios a pesar del viento y la marea, y elevarla a un nuevo nivel bajo las nuevas circunstancias.

Kim también visitó una exposición sobre los avances de innovación de la Academia de Ciencias de China desde el XVIII Congreso Nacional del PCCh. Kim mostró su admiración hacia los logros de China en el desarrollo e innovación científica y tecnológica y escribió un mensaje para registrar la visita.

Las actividades también contaron con la participación de Ding Xuexiang, miembro del Buró Político del Comité Central del PCCh, miembro del Secretariado del Comité Central del PCCh y director de la Oficina General del Comité Central del PCCh; Yang Jiechi, miembro del Buró Político del Comité Central del PCCh; Guo Shengkun, miembro del Buró Político del Comité Central del PCCh, miembro del Secretariado del Comité Central del PCCh y jefe de la Comisión de Asuntos Políticos y Legales del Comité Central del PCCh; Huang Kunming, miembro del Buró Político del Comité Central del PCCh, miembro del Secretariado del Comité Central del PCCh y director del Departamento de Publicidad del Comité Central del PCCh; Cai Qi, miembro del Buró Político del Comité Central del PCCh y secretario del Comité Municipal del PCCh de Beijing, y Wang Yi, consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China.

Choe Ryong Hae, vicepresidente del Comité Central del PTC y director de Departamento de Organización y Orientación; Pak Kwang Ho, vicepresidente del Comité Central del PTC y director del Departamento de Propaganda y Agitación; Ri Su Yong, vicepresidente del Comité Central del PTC y director del Departamento Internacional; Kim Yong Chol, vicepresidente del Comité Central del PTC y director del Departamento de Frente Unido, y Ri Yong Ho, ministro de Exteriores de la RPDC, acompañaron a Kim Jong Un en su viaje a China y participaron en actividades relacionadas con el mismo. (Información y fotos de la agencia Xinhua).